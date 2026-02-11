Tragiczny wypadek pod Gdańskiem! Przy przystanku autobusowym samochód śmiertelnie potrącił 30-latka

Tragiczne wieści z Goszyna: śmiertelne potrącenie pieszego na ulicy Wybickiego.

Mężczyzna w wieku około 30 lat zginął na miejscu, mimo szybkiej interwencji służb.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są wstępne ustalenia policji?

Goszyn: Śmiertelne potrącenie na ulicy Wybickiego. Mężczyzna zginął na miejscu

We wtorkowy wieczór (10 lutego) z Goszyna w powiecie gdańskim napłynęły tragiczne wieści. O godzinie 19.54 dyżurny straży pożarnej w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku, do którego doszło chwilę wcześniej na ulicy Wybickiego w Goszynie. Jak podaje "Dziennik Bałtycki", po przybyciu na miejsce na pomoc było już za późno. Strażacy mogli już jedynie zabezpieczyć teren zdarzenia.

Według informacji przekazanych przez SKKW PSP dziennikarzom portalu, na miejsce skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej. W rejonie przystanku autobusowego samochód osobowy potrącił pieszego. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł około 30-letni mężczyzna.

Policja bada przyczyny i okoliczności tragedii

Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. W dalszym toku postępowania szczegółowo wyjaśnią okoliczności i przyczyny tej tragedii.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie