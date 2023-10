obława wciąż trwa

Pilny apel do osób odwiedzających groby! Chodzi o poszukiwania Grzegorza Borysa. Policja mówi o alertach

ago | PAP 18:34

Trwa obława na Grzegorza Borysa. Mężczyzna jest poszukiwany w sprawie zabójstwa swojego 6-letniego synka, Olusia. Śledczy są przekonani, że mężczyzna ukrywa się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. W związku z tym, mundurowi zaapelowali także do mieszkańców. - Osoby, które wybierają się w najbliższych dniach w rejon nekropolii, prosimy o stosowanie się do alertów RCB oraz apeli policjantów - podała oficer prasowa pomorskiej policji kom. Karina Kamińska. Chodzi o to, by w związku z trwającymi poszukiwaniami Grzegorza Borysa, nie skracać drogi dojścia w rejon cmentarzy przez tereny leśne.