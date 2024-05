Targi Książki i Mediów VIVELO wielkim sukcesem! PGE Narodowy odwiedziło 50 tys. osób

TRAFILI DO SZPITALA

Podczas czterech dni trwania Targów VIVELO odwiedzający mieli możliwość spotkania się z takimi nazwiskami jak: Katarzyna Nosowska, prof. Jerzy Bralczyk, prezydent Aleksander Kwaśniewski, Szymon Hołownia, Maciej Orłoś, Tatiana Mindewicz–Puacz, Jarosław Kuźniar, wicepremier Krzysztof Gawkowski, Krzysztof Zanussi, Artur Andrus, Kazimiera Szczuka, Teresa Godlewska – która w swoim życiu była i milionerką i bankrutką, Radosław Piwowarski, Sławomir Koper, Anna Rozenberg, Ryszard Ćwirlej, Emilia Dziubak, Anna Wendzikowska, Agata Passent, Jaga Hupało, Lidia Popiel, Jarosław Gugała, Filip Chajzer, Cezary Harasimowicz czy Zbigniew Janas. W niedzielę Marszałek Sejmu Szymon Hołownia udzielił lekcji obywatelskiej. Opowiadał o roli rozpowszechniania wiedzy o demokracji na przykładzie leksykonu dla dzieci “40 haseł o demokracji”, który współtworzył.

Strefa #Psychologia

Strefa #Psychologia była to przestrzeń, w której odbyły się wykłady i dyskusje na temat dobrostanu w życiu a wszystko wzbogacone było wystąpieniami twórców literatury psychologicznej.

Tatiana Mindewicz–Puacz – psychoterapeutka, Mindset & Business Coach, członkini International Coaching Community – opowiedziała o tym, jak nauczyć się ufać samej sobie na przykładzie swojej książki “Ja – Kobieta, której nie znałam”. Dr hab. Marek Binder pochylił się nad ewolucją ludzkiego mózgu a prof. Tomasz Grzyb szukał klucza do zrozumienia pokolenia Z. Odbyło się spotkanie się z Agnieszką i Grzegorzem Święch, którzy znaleźli się na liście Forbes 100 Osób wspierających edukację seksualną w Polsce. Do tego wykład Marty Niedźwieckiej tworzącej podcast „O Zmierzchu”, spotkanie z Katarzyną Kucewicz wokół książki „Waga z głowy” oraz z Karolem Jachymkiem, który przedstawił instruktaż poruszania się w cyfrowym świecie, w jakim dziś żyją dzieci. Dr Aleksandra Piotrowska poprowadziła wykład na temat rozwoju mózgu nastolatka, dr hab. Jacek Wasilewski opowiedział, jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie, Joanna Gutral pochyliła się nad pułapkami psychowashingu. a dziennikarka Renata Kim przybliżyła zagadnienia związane z niebinarnością. 4 dni spotkań w strefie #Psychologia odbyły się pod hasłem „Pokolenia".

#Kryminał

W strefie #Kryminał można było spotkać najpoczytniejszych mistrzów tworzenia intrygujących fabuł, zaskakujących zwrotów akcji i piekielnie wciągających postaci, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Targi VIVELO były jedynymi targami książki w stolicy w maju, na których spotkać można było Katarzynę Bondę i Remigiusza Mroza. Wojciech Chmielarz opowiadał o tym, dlaczego ludzie chcą czytać kryminały i dlaczego zło ujawnia się tam, gdzie się kompletnie nie spodziewamy. W sprzedaży przedpremierowej dostępna była najnowsza powieść Chmielarza – „Zbędni”.

Obecni byli również: Katarzyna Puzyńska, twórczyni sagi o policjantach z Lipowa, na kanwie których powstał serial telewizyjny „Lipowo. Zmowa milczenia”; Max Czornyj, autor bestsellerowych serii o komisarzu Eryku Deryle; Radomir Wit – autor książki „Negocjatorzy policyjni. Zawsze chodzi o życie”, Marcel Moss, który swoją pierwszą powieść „Nie odpisuj” napisał po tym, jak odwiódł internautkę od próby popełnienia samobójstwa oraz dr Zbigniew Nowak autor książki "Kara śmierci. Wybór czy konieczność?". Gościem była też Magda Stachula, której książka „Nieobliczalna” została zekranizowana, a w filmie udział wzięli m.in.: Agnieszka Grochowska, Julia Wieniawa, Magdalena Cielecka, Dawid Ptak i Andrzej Seweryn oraz Paweł Małaszyński, którego gościliśmy na Targach VIVELO.

Young Adult & New Adult

Autorki i autorzy literatury Young Adult & New Adult będą podpisywać książki na płycie głównej PGE Narodowego, wśród nich m.in.: Julia Żugaj i Przemek Corso, Agata Polte, Aleksandra Kondraciuk, Aleksandra Negrońska, Izabella Nowaczyk, Jessica Foks, Joanna Balicka, Zuzanna Bandosz, Julia Brylewska, Julia Popiel, Katarzyna Barlińska, Marta Łabęcka, Monika Rutka, Vela Szulwińska, Weronika Plota, Julia Kubicka, Martyna Keller, Weronika Ancerowicz i Weronika Anna Marczak.

Premiery targowe, sprzedaż przedpremierowa i długa lista spotkań autorskich

Na Targach VIVELO w sprzedaży przedpremierowej dostępna była najnowsza powieść Wojciecha Chmielarza – „Zbędni”. Do nabycia była też pozycja „King” – książka, za którą Jonathan Eig zdobył Nagrodę Pulitzera. Ta biografia Martina Luthera Kinga, najsłynniejszego amerykańskiego obrońcy praw człowieka, jako jedyna na świecie zawiera informacje z niedawno odtajnionych akt FBI. A do tego była jedną z ulubionych lektur prezydenta Baracka Obamy. Już trzy tygodnie po światowej premierze kupić można było książkę "Funny Story" autorstwa Amerykanki Emily Henry. „Henry przechodzi samą siebie – i najśmielsze oczekiwania czytelniczek – inteligencją, kiedy opowiada wyszukane, szczere historie, znając przy tym konwencję komedii romantycznej, ale nie trzymając się jej zbyt sztywno” – tak podsumował książkę The Washington Post.