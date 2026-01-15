Polska na radarze europejskich mediów

W ostatnim czasie niemiecki portal Focus.de zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój gospodarczy Polski i rosnącą atrakcyjność kraju jako miejsca do życia i pracy. Dziennikarze opisują Polskę jako kraj, którego tempo rozwoju zaczyna robić wrażenie. Focus.de zauważa, że polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, a kraj sam w sobie może wkrótce znaleźć się w gronie tych, które wyprzedzają Wielką Brytanię czy nawet Niemcy – państwa tradycyjnie uważane za silne gospodarczo. Co ciekawe, niemiecki portal nazwał nas nawet "nowym supermocarstwem"!

Wzrost gospodarczy Polski staje się coraz bardziej zauważalny u jej europejskich sąsiadów. Kraj rozwija się dynamicznie i w ciągu zaledwie kilku lat może prześcignąć Wielką Brytanię i Niemcy. Kilka lat temu nie do pomyślenia byłoby, aby Polska stała się magnesem dla brytyjskich emigrantów - napisał niemiecki dziennik Focus.de.

Polska przyciąga obcokrajowców

Choć kiedyś wydawało się to wręcz niemożliwe, dziś Polska zaczyna być postrzegana przez wielu jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy – także dla cudzoziemców. Główne czynniki, które są podkreślane przez zagraniczne media, to:

Stabilny wzrost gospodarczy

Niższe koszty życia

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Odwrócenie trendów migracyjnych – coraz więcej Polaków wraca do kraju.

Polska gospodarka w liczbach

Dane makroekonomiczne potwierdzają, że Polska znajduje się wśród liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej – z prognozami wzrostu PKB w latach 2025–2026 na poziomie ok. 3,4–3,5%, co jest wynikiem jednym z najwyższych w UE.

Według instytucji takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy polska gospodarka ma utrzymać tempo wzrostu przekraczające średnią światową i unijną, co potwierdza rosnącą konkurencyjność naszego kraju na europejskim rynku.