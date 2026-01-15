Polska supermocarstwem Europy. Tak Niemcy piszą o naszym rozwoju. "Nie do pomyślenia"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-15 21:04

Jeszcze kilkanaście lat temu taki scenariusz wydawał się całkowicie nierealny. Dziś niemieckie media otwarcie piszą o Polsce jako o kraju, który w imponującym tempie nadrabia dystans do największych gospodarek Europy. Zwracają uwagę m.in. na szybki wzrost gospodarczy, rosnący poziom bezpieczeństwa i coraz większą atrakcyjność Polski dla obcokrajowców.

Warszawa - panorama miasta

i

Autor: Ttstudio/ Shutterstock
Super Express Google News

Polska na radarze europejskich mediów

W ostatnim czasie niemiecki portal Focus.de zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój gospodarczy Polski i rosnącą atrakcyjność kraju jako miejsca do życia i pracy. Dziennikarze opisują Polskę jako kraj, którego tempo rozwoju zaczyna robić wrażenie. Focus.de zauważa, że polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, a kraj sam w sobie może wkrótce znaleźć się w gronie tych, które wyprzedzają Wielką Brytanię czy nawet Niemcy – państwa tradycyjnie uważane za silne gospodarczo. Co ciekawe, niemiecki portal nazwał nas nawet "nowym supermocarstwem"!

Wzrost gospodarczy Polski staje się coraz bardziej zauważalny u jej europejskich sąsiadów. Kraj rozwija się dynamicznie i w ciągu zaledwie kilku lat może prześcignąć Wielką Brytanię i Niemcy. Kilka lat temu nie do pomyślenia byłoby, aby Polska stała się magnesem dla brytyjskich emigrantów - napisał niemiecki dziennik Focus.de.

Polecany artykuł:

Bloki z wielkiej płyty stają się wyzwaniem. Eksperci alarmują mieszkańców

Polska przyciąga obcokrajowców

Choć kiedyś wydawało się to wręcz niemożliwe, dziś Polska zaczyna być postrzegana przez wielu jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy – także dla cudzoziemców. Główne czynniki, które są podkreślane przez zagraniczne media, to:

  • Stabilny wzrost gospodarczy
  • Niższe koszty życia
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa
  • Odwrócenie trendów migracyjnych – coraz więcej Polaków wraca do kraju.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

Polska i Ukraina
6 zdjęć

Polska gospodarka w liczbach

Dane makroekonomiczne potwierdzają, że Polska znajduje się wśród liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej – z prognozami wzrostu PKB w latach 2025–2026 na poziomie ok. 3,4–3,5%, co jest wynikiem jednym z najwyższych w UE.

Według instytucji takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy polska gospodarka ma utrzymać tempo wzrostu przekraczające średnią światową i unijną, co potwierdza rosnącą konkurencyjność naszego kraju na europejskim rynku.

Sonda
Czy Niemcy powinny odgrywać wiodącą rolę w NATO?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEMCY
POLSKA
WZROST GOSPODARCZY