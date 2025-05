"Polskie Malediwy" zachwycają Brytyjczyków. Mówią, że to raj na ziemi

Polski raj na ziemi?

Polska od lat udowadnia, że jest krajem zachwycającym i pełnym ciekawych mejsc - od majestatycznych gór, przez tętniące życiem miasta, aż po malownicze wybrzeża Bałtyku. Co ciekawe, coraz częściej uroki naszego kraju doceniają także zagraniczni turyści, którzy szukają magicznych zakątków na mapie Europy. Idealnym tego przykładem jest fakt, iż to m.in. Brytyjczycy jakiś czas temu zachwycali się Półwyspem Helskim, który porównali do raju na ziemi!

"Polskie Malediwy" docenione przez zagraniczne media

Półwysep Helski to wąski pas lądu o długości ponad 30 kilometrów, który oddziela wody Zatoki Puckiej od otwartego Bałtyku. To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce przyciągające odwiedzających szerokimi plażami, dziewiczymi sosnami i urokliwymi wydmami.

Co ciekawe, jakiś czas temu wszystko to docenił brytyjski dziennik The Sun, który zachwycał się tą okolicą i nazwał ją "rajem na ziemi". W artykule pokuszono się również o nazwanie Helu mianem "polskich Wysp Scilly", nawiązując do brytyjskiego archipelagu położonego na zachód od Kornwalii. Według dziennikarzy The Sun Półwysep Helski to miejsce warte odwiedzenia nie tylko przez lokalną społeczność, ale także przez Brytyjczyków, którzy np. z Londynu do Gdańska mogą przylecieć samolotem w rozsądnych cenach.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Półwysep Helski na zdjęciach

Jak powstały "Polskie Malediwy"?

Od kilku lat mówi się, iż Półwysep Helski to "polskie Malediwy" - dlaczego? Okazuje się, że określenie to nawiązuje do niezwykłego zjawiska, które można było zaobserwować w Kuźnicy w 2021 roku. To właśnie tam na płytkich wodach Zatoki Puckiej natura utworzyła niewielki archipelag piaszczystych wysepek, przypominających swoim wyglądem kultowe Malediwy. Z lotu ptaka małe skrawki lądu rozsiane na błękitnej tafli Bałtyku wyglądały naprawdę zachwycająco.