Ponure oblicze lata. Deszcz i burze to nie wszystko. Na termometrach zaledwie 17 stopni [Prognoza IMGW na 25.07.2024]

Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW na 25.07.2024

W zachodniej Polsce noc ze środy na czwartek (24/25 lipca) pogodna. Tam też bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju więcej ciemnych chmur. Prognozowane są miejscami przelotne opady deszczu, a we wschodnich województwach mogą również wystąpić lokalne burze. - Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm na południowym wschodzie. Na wschodzie łączna wysokość opadów miejscami do około 20 mm - przewiduje IMGW. W kotlinach górskich miejscami krótkotrwała mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Noc dość ciepła. Najchłodniej w górach, tam ok 10°C. Niewiele cieplej w zachodnich regionach, 11°C. W centrum około 15°C. Najcieplej nad morzem i krańcach wschodnich, gdzie termometry wskażą 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartek (25 lipca) upłynie we wschodniej Polsce pod znakiem ciemnych chmur, przelotnego deszczu i burz, gdzieniegdzie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu możliwe jedynie lokalne. Nad morzem i w górach zaledwie od od 17°C do 20°C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura maksymalna przeważnie od 21°C do 25°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy lokalnie do 70 km/h - informuje IMGW.

Źródło: IMGW