Porażka Trefla. Trudna seria za siatkarzami

Myślę, że dwa razy przespaliśmy ważne momenty. Pierwszy moment, to początek meczu a drugi to start w tie breaku. To kosztuje nas za dużo energii, żeby wrócić. Fajnie, że to zrobiliśmy, to jest ważne, że pokazujemy charakter, ale musimy zmienić troszeczkę nasze podejście do meczu. Ostatecznie nie za bardzo mi się podoba, bo jak powiedziałem, brakuje nam troszeczkę pomysłu, brakuje nam troszeczkę energii, odwagi. Musimy powalczyć, żeby zaczynać grę tak, jak potrafimy grać. Jak to zrobimy, to widocznie jesteśmy w stanie zagrać i wygrać z każdym, ale to co powiedziałem wcześniej, musimy pewne rzeczy zmienić. Nie chcę powiedzieć, że mam pretensje, że źle graliśmy, bo próbowaliśmy i to jest ważne. Ja wierzę, że jesteśmy w stanie, bo wcześniej pokazywaliśmy, że możemy od razu zagrać bardzo mocno, przede wszystkim w domu. Tak właśnie jest, gdy za długo trwa wejście w dobrą zagrywkę, bo blok obrona funkcjonuje, ale jak gramy bez zagrywki, to ciężko. Przede wszystkim jak mamy ofensywną drużynę z drugiej strony, jak Skra, no to cały czas jesteśmy troszeczkę z tyłu.