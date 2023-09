Posiadanie "kopciuchów" będzie karane. To ostatni moment na wymianę pieca węglowego

Druhowie Karolina i Łukasz zginęli w drodze na akcję. Jechali do śmiertelnego wypadku

Zgodnie z uchwałą antysmogową, w Sopocie do 1 stycznia 2024 roku powinny zostać zlikwidowane wszystkie instalacje grzewcze, w których stosowane jest paliwo stałe, czyli węgiel lub koks. Więc obecny rok jest ostatnim, kiedy z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielane są dotacje m.in. na likwidację tzw. kopciuchów i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Po 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy nadal używający “kopciuchów” będą się musieli liczyć z karą w wysokości do 5 tys. zł.

Ile wynosi dofinansowanie na wymianę „kopciucha”?

Obecnie wysokość dofinansowania wynosi 60 procent poniesionych kosztów. Maksymalny poziom dofinansowania to 800 zł na każdy kilowat zainstalowanej mocy nowego źródła ciepła. W zależności od zakresu inwestycji, może to być od kilku do nawet 20 tys. zł.

Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie jest niska emisja, pochodząca z budynków, w których wykorzystywane jest ogrzewanie węglowe. Obecnie w mieście pozostało tylko mniej niż 100 pieców opalanych węglem. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w 1995 roku było ich ponad 8 tysięcy. Warto skorzystać z dotacji. Wspólnie walczymy o to, aby Sopot był miastem bez “kopciuchów”

- mówi wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek na dotację?

Wniosek z załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacja wypłacana jest po złożeniu wniosku i zawarciu stosownej umowy z gminą, na podstawie sprawozdania z realizacji inwestycji, złożonego przez inwestora.

Do wniosku należy dołączyć m.in. zgodę Konserwatora Zabytków, zaświadczenie o braku sprzeciwu lub pozwolenie na budowę wydawane przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMS. Niezbędna może okazać się zgoda wspólnoty.

W przypadku zainstalowania pieca gazowego, niezbędne jest też zlecenie wykonania projektu instalacji gazowej. Wniosek i załączniki są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej BIP Sopot.

