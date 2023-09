Miasto Rumia mówi stanowcze NIE plakatom wyborczym

Zarządzenie w tej sprawie zostało wydane głównie z uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ w poprzednich latach to właśnie przy głównych ulicach Rumi najczęściej można było uświadczyć materiały promujące poszczególnych działaczy i polityków, co często dekoncentrowało kierowców. Mieszkańcy sygnalizowali również, że liczba plakatów o tej tematyce jest po prostu zbyt duża, a po kilku tygodniach zaśmiecają one miasto