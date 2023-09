Budżet Obywatelski 2024. W Gdańsku rozpoczęło się już głosowanie

Wsiadł do taksówki z piwem. To był dopiero początek. Brutalny atak na kierowcę w Gdańsku

W 2023 roku już po raz jedenasty przygotowywany jest gdański Budżet Obywatelski, dzięki któremu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć wyznaczoną pulę publicznych środków.

W pierwszych edycjach BO często zgłaszano potrzeby remontów chodników, budowę boisk czy nowych placów zabaw. W ostatnich latach natomiast coraz częściej mieszkańcy stawiają na ekologię - nowe nasadzenia, atrakcyjne zagospodarowanie miejskich zielonych przestrzeni, ale wciąż widzą też potrzebę remontów czy budowy nowej miejskiej infrastruktury

– czytamy na stronie magistratu gdansk.pl.

Ile pieniędzy jest w Budżecie Obywatelskim 2024?

W puli Budżetu Obywatelskiego do wykorzystania jest dokładnie 20 441 573 złotych z miejskiej kasy. W tym na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 624 463 złote, a na projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 3 306 790 złotych.

Na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom co najmniej kilku dzielnic, przewidziano 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 1 140 000 złotych.

Kto może głosować? Jak głosować?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. Mogą być to osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do rejestru wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca.

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.gdansk.pl. Należy kliknąć w żółty baner Budżetu Obywatelskiego, po czym przechodzi się do systemu do głosowania, gdzie należy się zarejestrować.

Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesyłany na numer telefonu komórkowego lub przesłany mailem. Ten kod wysyłany jest do osób uprawnionych do głosowania, należy go wpisać w trakcie rejestracji w systemie do głosowania, by móc w ogóle zagłosować.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy, niekoniecznie w tej, w której mieszka głosujący. Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania i ponownego przyznawania punktów.

Ile jest projektów BO 2024?

Na listy do głosowania trafiło 399 projektów, w tym 354 dzielnicowe i 45 ogólnomiejskich. Ogólnomiejskie to 12 projektów Zielonego BO i 33 "regularnego" Budżetu Obywatelskiego. Dzielnicowe to z kolei 270 projektów "regularnego" BO i 84 Zielonego BO.

Nagrody dla głosujących

Miasto będzie nagradzać osoby głosujące. Każdego dnia głosowania 5 osób wygrywać będzie pakiety z gadżetami BO. Będą to kolejno: 1, 10, 100, 500, 1000 osoba, która odda głos na projekty Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy urzędu będą się kontaktować indywidualnie ze zwycięzcami (za pośrednictwem maila bądź numeru telefonu wpisanego do formularza w trakcie głosowania).

Nagrodę przewidziano także dla dzielnicy Gdańska, w której zagłosuje najwięcej mieszkanek i mieszkańców (pod kątem procentowym). Wygra ona iluminacje świąteczne. Wystarczy podczas głosowania zaznaczyć w systemie dzielnicę, w której się mieszka. Ta deklaracja będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu frekwencji danej dzielnicy. W zeszłym roku iluminacja świąteczna trafiła do dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

