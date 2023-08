Podsumowanie 763. Jarmarku św. Dominika. Ile pieniędzy trafiło do hotelarzy czy restauratorów?

Władysławowo to cel wielu wczasowiczów. Popularna miejscowość w powiecie puckim o tej porze roku tętni życiem. Niestety, swoich sił próbują tam również złodzieje. Przekonała się o tym 14-letnia dziewczyna. W minioną sobotę (19 sierpnia 2023 r.) wybiegła z parku w pobliżu ul. ul. Brzozowej i krzyczała, że mężczyzna ukradł jej telefon. Świadkiem był przebywający na urlopie dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gdyni - Oksywiu. - Funkcjonariusz bez wahania pobiegł za uciekającym sprawcą kradzieży. Mimo okrzyku „Stój, Policja!” i wzywaniu do zatrzymania się, mężczyzna nie reagował na wydane polecenia, skręcił w małą uliczkę i nadal uciekał - czytamy w komunikacie gdyńskiej policji.

Władysławowo: Złodziej okradł 14-latkę. Dopadł go policjant z Gdyni

- Po jakimś czasie złodziej odrzucił telefon, mundurowy dobiegł do niego, chwycił go za bark, obezwładnił i uniemożliwił dalszą ucieczkę. Policjant przytrzymując złodzieja przedstawił się, pokazał mu legitymację służbową i podał przyczyny zatrzymania. Funkcjonariusz poprosił przechodniów o telefon do najbliższej jednostki. Okazało się, że mężczyzna wyjął 14-latce z tylnej kieszeni spodni telefon warty 2,5 tysiąca złotych i zaczął uciekać - podaje oficer prasowy KMP w Gdyni.

Zatrzymany sprawca kradzieży został przekazany patrolowi, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

