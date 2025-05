W gdańskim Sądzie Okręgowym zapadł wyrok w sprawie zorganizowanego gangu, któremu zarzucono przestępstwa narkotykowe, w tym wytwarzanie BMK – czyli półproduktu do produkcji amfetaminy – i samej amfetaminy. Część oskarżonych odpowiadała również za nielegalne posiadanie amunicji, broni i materiałów wybuchowych.

20 lat dla "Profesora". Wybitny chemik za kratami

Główny oskarżony, Ryszard J., usłyszał wyrok 20 lat więzienia oraz 140 tys. zł grzywny. Musi też zapłacić 30 tys. zł nawiązki na Monar. Wyrok jest nieprawomocny.

Sędzia Aleksandra Kaczmarek podkreśliła w uzasadnieniu, że Ryszard J. jest wybitnym chemikiem, ale niestety wykorzystywał swoją wiedzę w działaniach przestępczych.

"Profesor" i jego narkotykowy biznes. Gang rozbity przez CBŚP

Akt oskarżenia trafił do sądu w 2020 roku. Śledztwo w tej sprawie prowadził Pomorski Wydział Zamiejscowy Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób w wieku od 33 do 73 lat.

Według śledczych, oskarżeni działali od 2016 roku do zatrzymania we wrześniu 2018 roku. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy podczas akcji rozbijania grupy i likwidacji laboratorium na terenie Gdańska zabezpieczyli ponad 120 kg substancji chemicznych, z których można było wyprodukować sześć tysięcy porcji amfetaminy.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie