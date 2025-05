Sprawa "Krwawego Tulipana" w Sądzie Najwyższym. Co dalej z bestią z Kołobrzegu?

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, około godz. 19:00. W pobliżu zejścia na plażę numer 4 nad Bałtykiem, przypadkowi spacerowicze dokonali makabrycznego odkrycia. Około 300 metrów od brzegu zauważyli dryfujące w morzu ciało. Natychmiast powiadomili o zdarzeniu służby ratunkowe, które niezwłocznie podjęły akcję. Strażacy i ratownicy wyciągnęli ciało na brzeg, a następnie do działań przystąpiła policja.

Sierż. Pamela Borkowska z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu poinformowała w rozmowie z TVP3 Szczecin, że wiek denata oszacowano na około 55-60 lat. Mężczyzna ubrany był w granatową pikowaną kurtkę, czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i czarne buty. Co istotne, przy ciele nie znaleziono żadnych dokumentów.

- Kolejno będą prowadzone czynności zmierzające do ustalenia tożsamości denata oraz do okoliczności zdarzenia - poinformowała policjantka.

Stan ciała wskazuje, że mogło ono przebywać w wodzie przez dłuższy czas. Na obecnym etapie śledztwa nie można wykluczyć żadnej hipotezy – od nieszczęśliwego wypadku po przestępstwo.

Istnieje również prawdopodobieństwo, że ciało może należeć do zaginionego mężczyzny. 23 kwietnia kołobrzeska policja informowała o zaginięciu mężczyzny w zbliżonym wieku, który zaginął w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele. Odległość między miejscem zaginięcia i znalezienia ciała oraz upływ czasu od zaginięcia mogłyby sugerować, że odnalezione ciało może należeć do zaginionego mężczyzny. Jednak na tym etapie śledztwa jest zbyt wcześnie, by wyciągać jakiekolwiek wnioski.

Ciało wyłowione z Bałtyku, decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Jej wyniki mają pomóc w ustaleniu tożsamości denata oraz wyjaśnieniu okoliczności jego śmierci. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie