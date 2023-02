Przez orkan Otto zamknięto cmentarze, zoo i znany park w Gdańsku

Co dalej z Pawłem P.?

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamknięciu Cmentarza Srebrzysko, Cmentarza Łostowickiego i Cmentarza Oliwskiego. Wiąże się to z orkanem Otto jaki od wczoraj przechodzi m.in. przez Trójmiasto. Na Bałtyku prognozowano nawet sztorm o sile 12 w skali Beauforta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę rano wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa pomorskiego, który obowiązywać będzie do godziny 13:00.

- Apelujemy do mieszkańców Gdańska o zachowanie bezpieczeństwa i rezygnację z odwiedzin na nekropoliach i w parkach. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów. Prosimy również o parkowanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i, jeśli to możliwe, nie pozostawienie ich pod drzewami" - powiadomiono w oficjalnym komunikacie.