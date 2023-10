O takiej wygranej marzy każdy, kto choć raz próbował swoich sił w Lotto. Już za 3 zł można wejść do gry o miliony złotych. "Dlaczego nie?" - pomyślał szczęśliwiec, który udał się do kolektury przy ul. Sobieskiego 280 w Wejherowie. W tę sobotę (21 października 2023 r.) kupił los, który odmienił jego życie. Wylosowano wówczas następujące liczby: 5, 13, 17, 36, 39, 47, a właśnie na takie postawił farciarz z Pomorza. Wygrana to aż 7 141 574 zł! Od tej kwoty odjęte zostanie 10% podatku, ale to prawdopodobnie nie popsuje humoru graczowi. Na co przeznaczyć taką fortunę? Możliwości jest bez liku. Jedno jest pewne, zazdrosne spojrzenia sąsiadów są nieuniknione.

Jak grać w Lotto?

Za 3 zł można wejść do gry o miliony złotych - zachęcają organizatorzy na stronie Totalizatora Sportowego. W tej grze próbujący wybiera 6 liczb z 49. Można wybrać je samodzielnie, bądź zagrać na chybił trafił, zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Jeżeli zagramy z plusem za 1 zł, mamy szansę na zgarnięcie dodatkowego miliona złotych. Organizatorzy zaznaczają, że gracze powinni zachowywać swoje kupony, które są jedynym dowodem udziału w grze i podstawą do wypłacenia wygranej. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy, a do naszych czytelników apelujemy o rozwagę. Wszystko jest dla ludzi, ale z hazardem trzeba bardzo uważać.