Od 1 września 2025 roku w szkołach wejdzie w życie osiem zmian, które wpłyną na uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jedną z głównych zmian jest ograniczenie lekcji religii do jednej godziny tygodniowo, która będzie odbywać się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach.

Ministerstwo Edukacji planuje stopniowe wprowadzanie kolejnych nowości w ramach "Reforma 26. Kompas Jutra" aż do 2032 roku, obejmujących m.in. nowe podstawy programowe i egzaminy w nowej formule.

Od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w przedszkolu oraz w klasach 1 i 4 szkoły podstawowej.

Nowy rok szkolny 2025/2026

Za nieco ponad 3 tygodnie odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2025/2026 we wszystkich szkołach w Polsce. Uczniowie po dwóch miesiącach odpoczynku powrócą do ławek i ponownie zaczną naukę. Co ciekawe jednak tym razem powrót na szkolne korytarze będzie się nieco różnił, bowiem na grono pedagogiczne oraz na studentów czeka sporo rewolucji. Okazuje się, że nowy rok szkolny 2025/2026 przyniesie największy od lat pakiet zmian w polskiej oświacie. Co nas czeka?

Osiem ważnych zmian w szkołach od września 2025

Nowy rok szkolny 2025/2026 przyniesie sporo zmian, które mogą zaskoczyć uczniów, rodziców i nauczycieli. Warto więc zapoznać się z nimi już teraz, by 1 września uniknąć zdziwienia i być przygotowanym na swego rodzaju nową rzeczywistość.

Niejednokrotnie pisaliśmy o zmianach w nauczaniu religii, teraz wszystko zostało już potwierdzone i wiadomo, że od 1 września 2025 roku lekcje religii w szkołach będą odbywać się tylko raz w tygodniu. Przypomnijmy, że do tej pory były to dwie godziny w tygodniu. Dodatkowo owe zajęcia będą musiały odbywać się bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia albo bezpośrednio po nich. Religia to jednak pierwsza zmiana z ośmiu - jesteście ciekawi co czeka nas dalej? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę rewolucji, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osiem zmian w szkołach od września 2025

Zmiany w szkołach. Resort planuje "Reformę 26"

Osiem zmian, które wejdą do szkół od września 2025 r., to dopiero początek największej od lat reformy polskiej edukacji. Ministerstwo Edukacji nazywa ten proces "Reformą 26. Kompas Jutra" i zapowiada, że kolejne nowości będą wprowadzane stopniowo aż do 2032 roku. Na stronie gov.pl można znaleźć pełny kalendarz reformy, poniżej przedstawiamy kilka pozycji:

Od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w przedszkolu oraz w klasach 1 i 4 szkoły podstawowej.

Od 1 września 2027 r. nowe podstawy programowe zaczną obowiązywać w klasach 1. szkół ponadpodstawowych.

W 2031 roku przeprowadzone zostaną po raz pierwszy egzaminy w nowej formule (egzamin ósmoklasisty i maturalny dla absolwentów liceów ogólnokształcących).

W 2032 roku przeprowadzone zostaną po praz pierwszy egzaminy w nowe formule dla absolwentów techników.