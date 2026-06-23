Rozbił kwiatomat i ukradł bukiety. Szybko pożałował, bo policja odkryła jego mroczną przeszłość

Gdynia: Włamanie do kwiatomatu zdradziło ukrywającego się przestępcę

Do włamania doszło w miniony weekend. Sprawca rozbił kamieniem szybę kwiatomatu, po czym zabrał znajdujące się w środku bukiety. Właściciel oszacował straty na ponad 800 zł.

- O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni na Oksywiu, którzy natychmiast zajęli się sprawą. Funkcjonariusze po przeanalizowaniu zgłoszenia oraz zebraniu informacji niedługo po zdarzeniu namierzyli sprawcę. Jak się okazało, za kradzieżą z włamaniem stał 28-letni mieszkaniec Gdyni – informują policjanci.

Sprawdzenie danych 28-latka w policyjnych bazach przyniosło kolejne zaskakujące informacje. Mężczyzna figurował jako osoba poszukiwana na podstawie dwóch listów gończych.

Listy gończe za 28-latkiem. Czeka go długa odsiadka i nowe zarzuty

Na tym jednak sprawa się nie kończy. Za włamanie do kwiatomatu i kradzież bukietów 28-latek może usłyszeć kolejny wyrok. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

- Jeden z nich dotyczył odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za kradzieże, natomiast drugi - 6 miesięcy za rozbój. Następnie został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po wykonaniu niezbędnych czynności zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary – dodają funkcjonariusze.

Wizyta w więzieniu jest już przesądzona, ale to nie zamyka sprawy. Za dewastację i okradzenie automatu z kwiatami mężczyźnie grożą kolejne konsekwencje prawne, z wyrokiem sięgającym nawet dekady pozbawienia wolności włącznie.

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