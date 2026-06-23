Kompletnie pijana wchodziła na tory. Policjanci przecierali oczy ze zdumienia, gdy sprawdzili jej dane

Pijana spacerowała po torach. Policjanci odkryli, że jest poszukiwana przez sąd

W sobotę po godz. 23 dyżurny lęborskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące młodej kobiety, która prawdopodobnie była pod wpływem alkoholu i chodziła po torowisku między Lęborkiem a Leśnicami. Według zgłaszającego w pewnym momencie usiadła na torach, a następnie oddaliła się w kierunku miasta.

- Dyżurny uzyskał rysopis kobiety i natychmiast skierował na miejsce policjantów służby patrolowej, którzy rozpoczęli poszukiwania. Na ulicy Kolejowej w Lęborku policjanci zwrócili uwagę na zataczającą się pijaną kobietę. Okazało się, że to osoba, której dotyczyło zgłoszenie – informują policjanci.

Miała trafić do więzienia. Przy 26-latce znaleziono też narkotyki

Po sprawdzeniu danych kobiety okazało się, że to 26-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego poszukiwana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe. Kobieta miała odbyć karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież.

- Ponadto policjanci znaleźli przy niej zawiniątko z suszem roślinnym, które zabezpieczyli. Wstępne badanie wykazało, że susz jest najprawdopodobniej marihuaną. Mundurowi zatrzymali 26-latkę – dodają funkcjonariusze.

Kobieta usłyszała już zarzut posiadania środków odurzających. 26-latka została przewieziona konwojem do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo.

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