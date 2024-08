Zakwit sinic trwa. Bakterie pojawiły się w wielu akwenach w Polsce

Wakacje to dla wielu osób idealna okazja do wypoczynku nad wodą. Tak naprawdę przed nami ostatnie dni lata, więc bez wątpienia warto korzystać! Planując jednak wycieczkę, należy pamiętać o bezpieczeństwie oraz sprawdzić aktualne informacje dotyczące stanu kąpielisk. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o rozwagę i przypomina o konieczności stosowanie się do zasad. Jeśli przy kąpielisku widnieje czerwona flaga, to znak, iż woda w akwenie nie nadaje się do kąpieli, a wejście do niej może zagrażać życiu.

Najczęściej w okresie letnim przyczyną zamknięcia kąpielisk są sinice, czyli bakterie, które produkują toksyny niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Po kontakcie z wodą, w której zakwitły sinice mogą wystąpić m.in. podrażnienia skóry, oczu, problemy żołądkowe czy bóle głowy. Jeśli więc planujesz wizytę nad jeziorem w najbliższym czasie, nie zapomnij o sprawdzeniu stanu jakości wody. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Które kąpieliska są zamknięte? W tych miejscach wchodzenie do wody jest zabronione!

Na publikowanej przez GIS mapie można sprawdzić dane na temat stanu kąpielisk w Polsce. Na dzień 22 sierpnia 2024 roku zamknięte pozostają następujące akweny:

Zarzeczany Zalew Łosicki Zwoleń Kąpielisko strzeżone Zalew Rejów Andrzejówka Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany Dolina Trzech Stawów Morawa Morawa Północ Zakrzew Zalew Kluczbork Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilicy Patyki Kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba Szperek Kąpielisko Miejskie SOBÓTKA Kąpielisko nad jeziorem Czarnym Zbiornik retencyjny "Nowiniec" Kąpielisko w Parku Miejskim w Wolsztynie Kąpielisko Miejskie Poznań Kąpielisko miejskie Rogoźno Kąpielisko za Jeziorem Rogoźno Kąpielisko w miejscowości Kobylec Kąpielisko nad Jeziorem Kosiakowo (Korytnickie) Kąpielisko nad Jeziorem Drawsko przy ulicy Drahimskiej Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim.

Chcąc spędzić bezpieczenie wakacje 2024, sprawdzaj co jakiś czas mapę sinic. Ta znajduje się poniżej.