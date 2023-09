Kazirodczy seks i morderstwa niemowląt. Patologia w domu w Czernikach

Koszmar we wsi Czerniki wyszedł na jaw w piątek, 15 września. W piwnicy domu rodziny G. policjanci znaleźli ciała trzech noworodków. Dzieci pochodziły ze związków Piotra G. z jego córkami – jedno z Sabiną*, dwoje z Pauliną, która ostatnie urodziła kilka tygodni temu. Prokurator postawił 54-latkowi zarzut zabójstwa trzech noworodków i dwa zarzuty kazirodztwa. 20-latka usłyszała zarzuty dotyczące dwóch zabójstw swoich dzieci i kazirodztwa. Sąd aresztował ojca i córkę. Teraz na jaw wychodzą kolejne, szokujące szczegóły dotyczące tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami domu w Czernikach – chodzi o dwoje niepełnosprawnych dzieci Piotra G., które mieszkały razem z nim i jego córką-kochanką.

Piotr G. miał trzymać w domu niepełnosprawne dzieci dla pieniędzy

Jak dowiedział się od sąsiadów rodziny G. nasz reporter, Piotr G. trzymał pod swoim dachem niepełnosprawnego intelektualnie syna, Damiana, i córkę Kasię, która urodziła się z zespołem Downa, ale trudno mówić tu o tym, że robił to z ojcowskiej miłości. Mieszkańcy Czernik jasno wskazują, że mężczyzna chciał pobierać za dzieci rentę socjalną i rodzinną. Dzięki tym zasiłkom Piotr G. nie musiał pracować i martwić się o pieniądze. Na co dzień miał nie traktować swoich chorych dzieci dobrze – Damiana wyrzucał z domu, gdy chciał uprawiać seks ze swoją córką, Pauliną. Według mieszkańców wsi, jakiś czas temu Piotr G. oddał do ośrodka jedno ze swoich niepełnosprawnych dzieci – Kasię. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Być może Kasia stała się niewygodnym świadkiem jego seksualnych dewiacji z córką, Pauliną G. (20 l.) i mężczyzna nie chciał, by komuś o tym powiedziała.

Niepełnosprawne dzieci Piotra G. trafiły do ośrodka

Według informacji mieszkańców wsi, w której doszło do wstrząsającej zbrodni, aktualnie niepełnosprawne dzieci Piotra G. przebywają w specjalistycznym ośrodku. Jak wcześniej pisaliśmy, Piotr G. po wprowadzeniu się na wieś mógł liczyć na pomoc miejscowego księdza. Duchowny przestał jej jednak udzielać, gdy gwałciciel z Czernik odrzucił od niego ofertę pracy i zasugerował, że będzie utrzymywał się z pieniędzy na dzieci. - Duchowny wiedząc, ile jest tam dzieci, w sklepie założył im rachunek i za wszystko płacił. Ksiądz przestał to robić po tym, gdy Piotrowi G. znalazł pracę. On mu wtedy powiedział, że on nie po to tyle robił dzieci, aby pracować. Wtedy ksiądz przestał płacić za to, co on brał ze sklepu - mówi nam jedna z jego znajomych.