Sprawa Iwony Wieczorek. Tajemnicze słowa jej ojczyma

Janusz Szostak, słynny dziennikarz śledczy, w 2018 wydał książkę "Co się stało z Iwoną Wieczorek". Opisał tam okoliczności zaginięcia Iwony Wieczorek, rozmawiał z jej matką, policjantami, którzy badali tę sprawę, a także z jasnowidzem Jackowskim, który przedstawił swój punkt widzenia. W książce możemy również znaleźć wypowiedź ojczyma Iwony Wieczorek. Piotr Kinda opisał, jak wyglądał związek 19-latki ze swoim chłopakiem, a także opowiedział o tym, jak jego zdaniem wygląda śledztwo i czy wierzy w to, że Iwona Wieczorek się znajdzie. - Mama Iwony miała o to do mnie pretensje, ale jestem sceptyczny. Ta sprawa ciąży pod każdym względem od tylu lat. Każdy chciałby już ją zamknąć. Gdyby był jakiś punkt zaczepienia, wszystko byłoby łatwiejsze. Dziś jednak każdy z nas jest mądry. Mówimy: "Przecież wystarczyło wziąć taksówkę z tej dyskoteki" - analizował w książce ojczym Iwony Wieczorek.

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 la 17 lipca w 2010 roku w Gdańsku. Mimo przenalizowania zapisów z monitoringu, gdzie widać dziewczynę, przesłuchania świadków i pracy policji, wciąż nie udało się ustalić, jaki los spotkał 19-latkę.

