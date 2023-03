i Autor: Shutterstock, archiwum prywatne Iwona Wieczorek

Wstrząsające szczegóły

Iwona Wieczorek została pobita przed zaginięciem. Co ujawnił jej były chłopak?

zpl 14:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jedna z najbardziej zagadkowych spraw, czyli zaginięcie Iwony Wieczorek, wciąż pozostaje nierozwiązana. Jednak wiele odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania przyniosła książka Janusza Szostaka "Co się stało z Iwoną Wieczorek". Słynny dziennikarz śledczy dotarł m.in. do zeznań Patryka G., byłego chłopaka Iwony Wieczorek. Zeznał on, że 19-latka tydzień przed zaginięciem została pobita.