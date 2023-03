Ważna decyzja sądu w sprawie Iwony Wieczorek! Adwokat Pawła P. potwierdza

Sprawa Iwony Wieczorek. Sąd w Krakowie odrzucił wniosek obrońcy Pawła P.

W poniedziałek, 6 marca sąd w Krakowie podjął decyzję w sprawie zażalenia złożonego przez obrońcę Pawła P. na zastosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Jak podaje Dziennik Śledczy, sąd nie uwzględnił zażalenia co oznacza, że Paweł P. będzie musiał wpłacić 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. W przeciwnym razie trafi do aresztu. Przypomnijmy, że Paweł P. został zatrzymany w grudniu zeszłego roku. Usłyszał zarzuty dotyczące "utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek". Nie przyznał się do żadnego z nich. Oprócz poręczenia majątkowego zastosowano wobec niego również środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Informację o decyzji sądu potwierdził w rozmowie z Dziennikiem Śledczym mec. Krzysztof Woliński, adwokat Pawła P.

Przed zatrzymaniem mężczyzna opowiadał mediom, że czuje się zaszczuty przez policję, która dokonała przeszukania w jego domu. - Bardzo chciałbym, żeby oni rozwiązali tę sprawę. Ciągnięcie jej przechodzi w paranoję, jak widać po moim przykładzie. Niech za przykład służy to, że śledczy przyjechali do mnie do domu z psem do narkotyków. To jakby przyjechać do złodzieja samochodów, żeby szukać u niego pornografii albo broni. Jakaś nagonka - mówił Onetowi Paweł P.

