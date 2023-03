Niesamowite odkrycie na dnie Bałtyku! Te przyprawy były warte fortunę. To nie wszystko!

"W poniedziałek [6 marca - przyp. red.] po godz. 4 nad ranem, na ul. Elbląskiej w Gdańsku policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrolę stanu trzeźwości kierujących" - informuje funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku, st. sierż. Justyna Chabowska. "W pewnym momencie do kontroli zatrzymali też kierowcę autobusu".

Pijany kierowca autobusu w Gdańsku. Grozi mu odsiadka

"Badanie stanu trzeźwości gdańszczanina wykazało, że jest pod wpływem alkoholu" - mówi dla PAP. 56-letni mężczyzna wydmuchał prawie promil alkoholu. "Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i przewieźli go do komisariatu" - dodaje Chabowska. Teraz byłemu już kierowcy grozi do dwóch lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Gdańsk. Kierował autobusem po spożyciu. Już nie pracuje

Byłemu, ponieważ tego samego dnia stracił pracę. Dyrektor ds. komunikacji miejskiej BP Tour, Marcin Tokarski, powiedział PAP, że mężczyzna wyjeżdżał z zajezdni i nie przewoził pasażerów. "Kierowca pracował w naszej firmie od grudnia ubiegłego roku" - przekazał. Dodał, że w wyniku poniedziałkowego incydentu został natychmiastowo dyscyplinarnie zwolniony.

