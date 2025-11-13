Szczęście uśmiechnęło się do mieszkańca Słupska. To było wyjątkowe Święto Niepodległości!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-13 14:35

Losowanie w Mini Lotto w Święto Niepodległości przyniosło ogromne szczęście i duży zastrzyk gotówki mieszkańcowi Słupska. Na jego konto wpadnie całkiem pokaźna sumka, dzięki której będzie mógł spełnić wiele marzeń, a rocznica odzyskania niepodległości będzie mu się kojarzyła z jedną z najszczęśliwszych chwil w jego życiu.

Wysoka wygrana w Mini Lotto w Słupsku

Wysoka wygrana w Mini Lotto w Słupsku

319 946 zł - dokładnie taką kwotę wygrał szczęśliwy gracz, który we wtorek, 11 listopada postanowił zagrać w Mini Lotto i wysłał kupon w kolekturze przy ul. 3 Maja w Słupsku. Wylosowane liczby pokrywały się z tymi zaznaczonymi na kuponie, a to oznaczało tylko jedno - wysoką wygraną.

Co można zrobić z taką kwotą?

Szczęściarz ze Słupska będzie musiał jednak podzielić się swoją wygraną z fiskusem, gdyż musi zapłacić obowiązkowy 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. Wciąż jednak będzie bogatym człowiekiem z dużym saldem na koncie.

Co można zrobić z takimi pieniędzmi? Za kwotę, którą zgarnął gracz ze Słupska, można już kupić całkiem niezły samochód, wybrać się na wycieczkę dookoła świata, zainwestować, albo po prostu zaszaleć na zakupach. Zbliżają się święta, będzie to okazja, by sprawić swoim bliskim wyjątkowe prezenty pod choinkę. Możliwości jest naprawdę sporo.

Jak grać w Mini Lotto?

Zagrać można w tradycyjny sposób, w punkcie Lotto, ale także na stronie internetowej www.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Jeden zakład kosztuje tylko 1,50. Następnie należy wybrać 5 z 42 liczb i oczekiwać losowania. Główna wygrana wynosi 400 tysięcy, jednak w przypadku kilku szczęśliwych kuponów, jest ona dzielona na wszystkich graczy.

