Szef Zatoki Sztuki poszukiwany. Policja wydała list gończy za Marcinem Turczyńskim

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-28 16:15

Policja wydała list gończy za Marcinem Turczyńskim, znanym jako „Turek”, mężczyzną kojarzonym przez śledczych z głośnymi wydarzeniami wokół dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie. Funkcjonariusze apelują o pomoc i publikują pełne dane poszukiwanego.

List gończy za „Turkiem”. Policja szuka mężczyzny z Pucka

Gdańska policja opublikowała list gończy za Marcinem Turczyńskim, urodzonym w 1975 roku w Pucku. Mężczyzna jest poszukiwany w związku z poważnym przestępstwem dotyczącym naruszenia nietykalności seksualnej osoby małoletniej poniżej 15. roku życia – czynu opisanego w art. 200 §1 kodeksu karnego.

Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny. Każda informacja może okazać się kluczowa.

Prokuratura bada sprawę tragedii w Ustce. Czy Piotr K. był pijany w chwili pope…

Marcin Turczyński poszukiwany listem gończym

Turczyński, znany w środowisku jako „Turek”, były szef sopockiej Zatoki Sztuki, która przez lata była symbolem jednej z najgłośniejszych afer obyczajowych na Pomorzu. Według licznych relacji i ustaleń śledczych, w budynku miało dochodzić do wykorzystywania nieletnich dziewcząt oraz innych nadużyć.

Choć dziś obiekt przy ul. Mamuszki 14 przechodzi gruntowną metamorfozę i ma stać się przestrzenią kulturalną, jego przeszłość wciąż powraca w kontekście toczących się postępowań i poszukiwań osób mogących mieć związek z dawnymi wydarzeniami.

To mężczyzna o szczupłej, wysmukłej sylwetce, wzroście 176–180 cm i jasnych oczach. Ma krótkie, proste blond włosy, często zaczesane z przedziałkiem. Charakterystyczne cechy to m.in. . długi podbródek z dołkiem, drobne dłonie oraz wyraźnie przylegające uszy.

Ostatnio był zameldowany przy ul. Zamkowej 10 w Pucku, jednak – jak podkreślają funkcjonariusze – jego aktualne miejsce pobytu jest nieznane.

Policja apeluje: „Każdy sygnał jest ważny”

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu Marcina Turczyńskiego.

Można zgłaszać się:

  • mailowo: [email protected]
  • telefonicznie: 997 lub 112
  • bezpośrednio do KWP Gdańsk: 47 741 59 00 / 47 741 53 33 / 47 741 55 40

Policja zapewnia anonimowość zgłaszającym.

Poszukiwany może ukrywać się w kraju lub za granicą

Śledczy nie wykluczają, że Turczyński mógł opuścić Pomorze, a nawet Polskę. Z tego powodu list gończy ma szeroki zasięg, a informacje o mężczyźnie trafiły do ogólnopolskich baz poszukiwawczych.

List gończy za Marcinem Turczyńskim
3 zdjęcia
