Już wkrótce nad Polską rozegra się niezwykłe zjawisko, które na moment zatrzyma codzienność. Niebo nagle pociemnieje, a Słońce zgaśnie na kilka minut, sprawiając wrażenie całkowitego mroku. Tak wyjątkowego wydarzenia astronomicznego nie było w naszym kraju od lat. Przygotujcie się!

Całkowite zaćmienie słońca

Już niebawem mieszkańcy Polski będą mogli być świadkami niezwykłego zjawiska na niebie. W ciągu dnia nastąpi moment, gdy światło słoneczne wyraźnie osłabnie, a otoczenie pogrąży się w nietypowym półmroku. Jak to możliwe? Okazuje się, że czeka nas w tym roku zaćmienie Słońca, którego na terenie Polski nie było od lat!

Zaćmienie Słońca 2026

Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, do którego dochodzi wtedy, gdy Księżyc znajdzie się dokładnie między Ziemią a Słońcem i - patrząc z naszej planety - zasłoni tarczę słoneczną w całości lub w części. W zależności od położenia Księżyca wyróżnia się kilka typów:

  • Zaćmienie całkowite - Księżyc całkowicie zasłania Słońce. Na kilka minut zapada półmrok, a widoczna staje się korona słoneczna.
  • Zaćmienie częściowe - tylko fragment tarczy Słońca zostaje zakryty.
  • Zaćmienie obrączkowe - Księżyc jest nieco dalej od Ziemi i nie zasłania Słońca w całości; wokół niego pozostaje jasny pierścień.
  • Zaćmienie hybrydowe - rzadkie, w jednych miejscach całkowite, w innych obrączkowe.

Kiedy zaćmienie Słońca 2026?

12 sierpnia 2026 roku nastąpi jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych - całkowite zaćmienie Słońca. Jeden z najbardziej widowiskowych spektakli nieba rozegra się niemal w całej Europie jednak najlepiej widoczny będzie w następujących lokalizacjach: 

  • Hiszpanii (cień Księżyca przetnie m.in. okolice Bilbao, Saragossy, Walencji, a nawet Majorkę)
  • Islandii
  • Grenlandii.

Czy w Polsce zaćmienie Słońca 2026 również będzie widoczne? Okazuje się, że tak! Co prawda, widok nie będzie tak spektakularny jak np. w Hiszpanii, lecz nadal na naszym niebie pojawi się coś wyjątkowego i niecodziennego.

Zaćmienie Słońca w Polsce 2026

W Polsce zaćmienie będzie widoczne w formie głębokiego częściowego, ale Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem tym samym efekt będzie subtelniejszy. 12 sierpnia 2026 roku nie zapadnie więc całkowita ciemność w naszym kraju, lecz tarcza Słońca będzie zakryta w znacznym stopniu przez Księżyc.

Co ważne, w zachodniej Polsce zakrycie tarczy Słońca może przekraczać około 85%, więc jeśli zależy wam na obserwacji, a jesteście ze wschodniej lub centralnej części kraju, to być może rozważcie podróż np. nad Bałtyk. Maksimum widowiska przypadnie tuż po godzinie 20:00, a samo zjawisko rozpocznie się około 19:15. 

