Kaszuby to region o wyjątkowo silnej tożsamości kulturowej i głęboko zakorzenionej religijności. To mieszkańcy właśnie tej części Polski od pokoleń pielęgnują nie tylko język, stroje czy obyczaje, ale również unikalne formy wyrażania wiary katolickiej, która - jak się okazuje - odgrywa tu ważną rolę w życiu społecznym i rodzinnym. Msze, odpusty czy pielgrzymki to coś więcej niżeli tylko religijne wydarzenia - to również manifestacja przynależności do regionu i jego historii. Odwiedzając więc ten region naszego kraju można natknąć się na niespotykane zwyczaje, które mogą szokować osoby z zewnątrz. Idealnym tego przykładem jest m.in. pokłon feretronu.

Pokłon feretronu: kaszubska tradycja, która zaskakuje internet

Pokłon feretronu to element tradycji pielgrzymkowej, polegający na wykonywaniu charakterystycznych ruchów i "kłanianiu się" feretronom niesionym przez pielgrzymów. Feretrony to natomiast przenośne obrazy o charakterze religijnym, które są dwustronnie malowane, często zdobione metalem, srebrem lub złotem. Taniec i pokłon feretronu najczęściej odbywa się podczas pielgrzymek i odpustów właśnie w regionie Kaszub. W sieci co jakiś czas można natknąć się na filmiki z takich wydarzeń, na których widać jak wierni tańczą z obrazami świętych, wykonujących głębokie pokłony, niemalże rzucających feretronami na bok. Internauci jednak w przeważającej większości nie rozumieją takich zwyczajów i negatywnie komentują ową tradycję.

Co oni wyprawiają, ośmieszają naszą religię

Obraza majestatu religijnego, szatańskie wyczyny nie mające nic wspólnego z tradycją, raczej poniżanie symboli religijnych

To się dzieje naprawdę? Szok, ciemnogród

- czytamy w sekcji komentarzy pod postem portalu "Popularne" na Facebooku.

Choć dla wielu Kaszubów jest to wyraz wiary i oddania, dla osób z innych regionów naszego kraju zwyczaj ten wydaje się dziwny, a nawet groteskowy.

Tradycja z pokolenia na pokolenie

Taniec i pokłon feretronu to jednak nie tylko widowisko religijne, ale też element tożsamości Kaszub. Co ciekawe, przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja przetrwała wieki, a wpis na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest nie tylko formą jej ochrony, ale też uznaniem wartości.

[...] Każda grupa, każda parafia ma opracowany swój styl tych tańców. To jest taka pozytywna rywalizacja. Parafie, szczególnie te z dawnymi tradycjami, zawsze co roku chcą pokazać się z czymś nowym - mówił w rozmowie z portalem naTemat.pl ks. Daniel Nowak z parafii pw. Chrystusa Króla w Wejcherowie.

Mieszkańcy Kaszub są świadomi niezrozumienia wśród sporej części społeczeństwa, lecz - jak mówią - nie przejmują się tym aż nadto, bowiem dla nich to oddanie czci.