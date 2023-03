Szpieg dostarczał Rosji informacje o Polsce! "Między innymi o infrastrukturze krytycznej"

Takie zatrzymania wywołują mnóstwo emocji, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę szalejącą za naszymi granicami wojnę na Ukrainie. Rosyjski szpieg wpadł w ręce polskich organów ścigania i usłyszał bardzo poważne zarzuty. - Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że podejrzany działał na rzecz rosyjskiego wywiadu poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji, między innymi o infrastrukturze krytycznej na obszarze województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz o działaniach służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pozyskiwane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej - informuje prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Gdańsk. Rosyjski szpieg zatrzymany. Jak się tłumaczy?

Rzeczniczka gdańskiej prokuratury dodaje, że w trakcie przesłuchania przez prokuratora Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku podejrzany przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej, opisał szczegóły, jak również okoliczności zwerbowania przez rosyjski wywiad.

- Jak wynika z ustaleń postępowania, podejrzanego nakłoniono do podjęcia działalności szpiegowskiej w Polsce. Mężczyzna wykonywał zadania zlecone przez rosyjską służbę co najmniej od stycznia 2023 r. Postępowanie Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku jest jednym z kilku postępowań dotyczących działalności na rzecz służb wywiadowczych Rosji i Białorusi, jakie prokuratorzy pionu do spraw wojskowych prowadzą obecnie. Kilka postępowań zostało już zakończonych aktami oskarżenia - wyjaśnia rzeczniczka.

W takim przypadku nie było mowy o innej decyzji - na wniosek prokuratora w dniu 23 marca 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. - Za zarzucane przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje prokurator Wawryniuk.

