Wypadek w Tczewie. 18-latka poraził prąd

Część mieszkańców Tczewa straciła dostęp do prądu, po tym jak w czwartek, 5 września, doszło tam do poważnego wypadku. O godz. 9.29 do tamtejszej policji wpłynęło zgłoszenie, że w czasie prac wodno-kanalizacyjnych ranny został 18-latek obsługujący młot udarowy. Chłopaka poraził prąd, doprowadzając do obrażeń nóg, a on sam uszkodził w czasie zdarzenia linię energetyczną.

Poszkodowany był przytomny i został zabrany do szpitala, ale jak informuje PAP, część mieszkańców Tczewa straciła wskutek tego dostęp do prądu - nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii.

- Przebadaliśmy 18-latka alkomatem i okazało się, że był trzeźwy - informuje Komenda Powiatowa Policji w Tczewie.

Mundurowi prowadzili na miejscu wypadku również inne czynności, bo zjawił się tam m.in. technik kryminalistyki. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające.