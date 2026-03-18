To imię w Polsce nosi prawie 300 tys. kobiet. W innym kraju oznacza osobę pijaną

Popularne w Polsce imię i jego ukryte znaczenie

Nadawanie imion wydaje się prostą i naturalną czynnością. Rzadko jednak zastanawiamy się, jak brzmią one poza granicami naszego kraju. Okazuje się jednak, że w obcych językach mogą przybierać one zaskakujące, a czasem wręcz komiczne znaczenia. Taka językowa niespodzianka dotyczy jednego z bardzo popularnych żeńskich imion w Polsce.

Imię Beata nosi prawie 300 tysięcy Polek. Pochodzi z łaciny

Mowa o imieniu Beata, które obecnie nosi w Polsce dokładnie 278 457 kobiet. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko przyjemnemu brzmieniu, ale przede wszystkim pozytywnemu pochodzeniu. Wywodzi się z łacińskiego słowa "beatus", co oznacza "szczęśliwa" lub "błogosławiona". To piękne znaczenie sprawiało, że przez lata rodzice chętnie nazywali tak swoje córki. Choć w Polsce imię to kojarzy się z elegancją i szczęściem, w pewnym europejskim kraju budzi zgoła odmienne skojarzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

20

W Rumunii imię Beata oznacza osobę pijaną

Niewielu zdaje sobie sprawę, że w Rumunii słowo "beată" brzmi w zasadzie tak samo jak polskie imię Beata, jednak jego znaczenie to po prostu "pijana". Czy taka językowa pułapka rodzi poważne problemy? Zazwyczaj kończy się jedynie na zabawnych nieporozumieniach podczas międzynarodowych spotkań. Niemniej jednak, panie o imieniu Beata powinny mieć świadomość tego faktu, planując podróż do Rumunii.

Kiedyś bardzo popularne, dziś imię Beata traci na znaczeniu

Obecnie imię Beata rzadko pojawia się w zestawieniach najchętniej wybieranych imion dla noworodków. Sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej kilkadziesiąt lat temu. Prawdziwy renesans tego imienia przypadał na drugą połowę XX wieku. To właśnie wtedy było ono jednym z najpopularniejszych wyborów dla dziewczynek. Większość kobiet noszących dziś imię Beata urodziła się w latach 60., 70. i 80., przez co obecnie kojarzy się ono raczej z minionymi dekadami niż współczesną modą.