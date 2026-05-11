To jezioro ma wodę w kolorze krwistej czerwieni. Jest perełką regionu

Natura potrafi zaskoczyć. Laguna Colorada wygląda jak z innej planety

Na naszej planecie można znaleźć miejsca, które przypominają bardziej obraz szalonego malarza niż rzeczywisty krajobraz. Przyroda ma niesamowity dar tworzenia scenerii, w których autentyczność aż trudno uwierzyć. Doskonałym przykładem takiego zjawiska jest południowoamerykańskie jezioro. Jego woda zachwyca mocnym, różowym zabarwieniem, dając poczucie przebywania w zupełnie innym wymiarze.

Co nadaje wodzie w Laguna Colorada niezwykły kolor?

Położona na obszarze parku narodowego Laguna Colorada to jeden z największych skarbów Boliwii. Co istotne, niezwykła barwa akwenu nie jest wynikiem użycia filtrów fotograficznych czy specyficznego światła. Za ten unikalny wygląd odpowiadają konkretne gatunki glonów i ich pigmentacja oraz osady. Wpływ na kolor ma również pogoda, poziom zasolenia i słońce, dzięki czemu woda potrafi mienić się odcieniami od jaskrawopomarańczowego aż po ceglastoczerwony.

Dlaczego nad Laguna Colorada żyją flamingi?

Boliwijskie jezioro przyciąga nie tylko niesamowitą wodą, ale też obecnością flamingów. Te piękne ptaki bardzo często gromadzą się na brzegach Laguny Colorady. Ich głównym pożywieniem są występujące w wodzie mikroorganizmy i plankton. Warto podkreślić, że to właśnie dieta obfitująca w karotenoidy – barwniki zjadane razem ze skorupiakami, planktonem i algami – odpowiada za słynny, różowy kolor piór tych ptaków.

Nie tylko Laguna Colorada. Kolorowe jeziora na świecie

Laguna Colorada nie jest jedynym zbiornikiem wodnym na Ziemi, który fascynuje swoimi barwami i przypomina kosmiczny krajobraz. W różnych zakątkach globu można natknąć się na jeziora o wodzie w odcieniach mocnego różu, turkusu czy mlecznej bieli. Natura stworzyła wiele podobnych, zapierających dech w piersiach zakątków, które przyciągają turystów z całego świata.

