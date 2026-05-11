Groźny wypadek na Pomorzu! Rama hulajnogi pękła, 16-latka trafiła śmigłowcem do szpitala

Groźny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Pękła rama, 16-latka trafiła do szpitala śmigłowcem LPR

Do groźnego wypadku doszło 7 maja około godziny 19:30 w Karsinie. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o nastolatce, która przewróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Na miejsce natychmiast skierowano patrol drogówki.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 16-latka poruszała się drogą gruntową. W pewnym momencie, po najechaniu na nierówność, doszło do pęknięcia ramy pojazdu. Dziewczyna straciła panowanie nad hulajnogą i upadła, uderzając głową o nawierzchnię.

Funkcjonariusze ustalili, że nastolatka była trzeźwa, jednak nie miała na sobie kasku ochronnego. Ze względu na odniesione obrażenia na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 16-latka została przetransportowana do szpitala w Gdańsku.

- W sprawie prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego wypadku - informują policjanci z Gdańska.

Policja ostrzega użytkowników hulajnóg. Jeden błąd może skończyć się tragedią

Policjanci apelują do osób korzystających z hulajnóg elektrycznych o większą ostrożność na drodze. Funkcjonariusze podkreślają, że szczególnie niebezpieczne mogą być drogi gruntowe oraz nierówne nawierzchnie, gdzie łatwo stracić panowanie nad pojazdem.

- Należy dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze, zwłaszcza na drogach gruntowych i nierównych nawierzchniach, gdzie łatwo stracić panowanie nad pojazdem. Funkcjonariusze przypominają również, że korzystanie z kasku ochronnego, mimo że nie zawsze jest obowiązkowe, może znacząco ograniczyć skutki upadku oraz zmniejszyć ryzyko poważnych urazów głowy. Bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg w dużej mierze zależy od rozwagi i odpowiedzialnego zachowania na drodze - dodają mundurowi.

