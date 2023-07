Tragedia na Bałtyku. Świadek widział to w wodzie. Kluczowy dowód

Tragedia na Bałtyku. Ujawniamy, co widać na monitoringu. Dziecko tuli się do mamy

Do dramatu doszło w czwartek (29 czerwca) po południu. Z płynącego do szwedzkiej Karlskrony promu Stena Spirit wypadł 7-letni chłopiec, a za nim skoczyła 36-letnia kobieta - matka dziecka. Służby natychmiast przystąpiły do akcji ratunkowej. Po około godzinie Paulina oraz jej synek, Leszek zostali odnalezieni i zabrani do szpitala w Karlskronie. Niestety w piątek (30 czerwca) rano rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał, że matka i jej synek nie żyją.

W sprawie dramatu oraz ofiar wiadomo coraz więcej. Jak ustalili dziennikarze "Faktu", 36-latka pochodziła z Grudziądza, natomiast chłopiec był zameldowany w Trójmieście. Ojciec 7-latka przebywa za granicą i nie utrzymywał kontaktu z rodziną. Nie mieszka jednak w Szwecji, dokąd płynął prom Stena Spirit z Gdyni.

Wszyscy pasażerowie promu są głęboko poruszeni. Część z nich ujawnia, co się działo tuż przed tragedią. Okazuje się, że niektórzy zwrócili uwagę na kobietę oraz jej zachowanie. – Pamiętam, że myślałam, że to nietypowe mieć w wózku takie duże dziecko, ale chłopiec może był w jakiś sposób niepełnosprawny. Ona wyglądała na zmęczoną, przygnębioną – opowiadała w rozmowie z "Faktem" pani Beata.

To jednak nie koniec. Jedna z uczestniczek rejsu zwróciła także uwagę na coś nietypowego tuż po zdarzeniu. – (...) Partner zauważył kartkę papieru w wodzie. Wtedy szalupa krążyła już daleko od promu. Kartka była formatu A5. Od razu zapytał mnie, czy to może list pożegnalny. Nie wiem, czy wyłowiono ten papier, nawet nie wiem, czy mój partner miał rację – mówi dziennikarzom "Faktu" pasażerka.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka i samobójstwa jego matki.

- W wyniku podjętych czynności w sprawie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczącej śmierci dwojga polskich obywateli aktualnie śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka i targnięcia się na życie przez matkę – przekazała PAP w sobotę, 1 lipca rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. To zupełnie inna wersja wydarzeń, która zaraz po wypadku przedostała się do mediów. Wówczas mówiono o tym, że za burtę wypadł 7-letni chłopiec, a za nim skoczyła matka, próbując ocalić swoje dziecko.