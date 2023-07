i Autor: Shutterstock; Wojciech Strozyk/REPORTER

Nowe fakty

Tragedia na Bałtyku. Ujawniamy, co widać na monitoringu. Dziecko tuli się do mamy

KALA | zpl 15:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nowe, wstrząsające fakty na temat dramatu, do którego doszło 29 czerwca na Bałtyku. Matka oraz jej 7-letni synek wypadli wówczas z pokładu statku do wody. "Super Expressowi" udało się nieoficjalnie dowiedzieć, co działo się na chwilę przed tragedią i co widać na monitoringu.