Agnieszka Chylińska od lat jest szczęśliwą mężatką i matką trójki dzieci. Rodzina jest dla piosenkarki najważniejsza. Istotna jest jednak także praca - zarówno ta w "Mam talent", jak i muzyczna. Powoli dobiega końca trasa koncertowa "Kiedyś Do Ciebie Wrócę Tour". Ostatni przystanek będzie miał miejsce w Szczecinie, gdzie Agnieszka Chylińska wraz z zespołem pojawi się 12 maja. Praca pracą, ale trzeba też mieć czas na przyjemności. Choćby drobne... Niedawno piosenkarka została przyłapana na meczu... drugiej ligi piłkarskiej, gdzie z zapartym tchem śledziła zmagania rezerw Lecha Poznań i ŁKS Łódź. Jeszcze przed koncertem w Szczecinie do sieci wpadło dziwne nagranie, na którym widać jak zagubiona Agnieszka Chylińska plącze się między rowami! Uspokajamy jednak, wokalistka nie zgubiła drogi. Zamieściła za to ważną informację dla fanów.

Agnieszka Chylińska cały czas "pompuje kiszkę"

Artystka na nagraniu mówi dość górnolotnie. - Pośród zieleni, ale też świeżo zaoranych pól czekających na to narodzenie się nowych płodów rolnych ja, Agnieszka, zagubiona pośród rowów melioracyjnych, właśnie ja, to cała ja, chce Ci powiedzieć, że w najbliższą niedzielę wraz z moim ukochanym zespołem gramy po raz ostatni koncert trasy 30-lecia w dumnym przepięknym mieście Szczecin - oznajmiła Agnieszka Chylińska. Ci, którzy myśleli, że po tej trasie piosenkarka spocznie na laurach, byli w błędzie. - Nie chcę Cię tak po prostu zostawić z tym, nie chcę, żebyś pomyślał/pomyślała, że należą mi sie w związku z tym jakies wakacje. Nie, cały czas kiszkę pompuję, już szykuje kondycje na trasę letnią - podkreśliła wokalistka. Ciekawe, czy przed nią będzie ładować akumulatory między rowami melioracyjnymi...

