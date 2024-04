Agnieszka Chylińska przyłapana przez kamery w osobliwym miejscu! Zdradził ją tatuaż

likp 12:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Agnieszka Chylińska to rockowa dziewczyna. To każdy wie. Wokalistka i jurorka programu "Mam talent" w TVN jednak nie samą muzyką żyje. Artystka w wolnym czasie lubi wybrać się na mecz piłkarski. To jakoś szczególnie nie dziwi. Zaskakujące jest to, na jakie spotkania chodzi słynna piosenkarka. Agnieszka Chylińska niedawno przyłapana została przez kamery w osobliwym miejscu. Zdradził ją tatuaż.