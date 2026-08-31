Tu Polacy uciekają przed mrozem. Afrykański kraj staje się zimowym hitem

Wyjazdy egzotyczne w sezonie zimowym. Polacy uciekają przed chłodem

Jesień i zima to doskonały czas na zorganizowanie dalekiej, egzotycznej podróży. W wielu popularnych zakątkach globu panują wówczas znacznie bardziej przyjazne warunki atmosferyczne niż w chłodnej Europie. Zupełnie nie dziwi więc fakt, że zainteresowanie takimi wyjazdami systematycznie rośnie wśród rodzimych turystów.

Jak wynika ze statystyk portalu Travelplanet.pl, liczba rezerwacji zagranicznych wycieczek na sezon 2026/27 jest już zdecydowanie wyższa niż w tym samym okresie minionego roku. Uwagę zwraca fakt, że oprócz standardowo obleganych przez rodaków państw azjatyckich i karaibskich, coraz większym uznaniem zaczynają cieszyć się kierunki afrykańskie. Szczegóły dotyczące konkretnych lokalizacji znajdują się poniżej.

Gdzie Polacy spędzą zimowy urlop? Lista TOP 10 egzotycznych kierunków

Opierając się na informacjach udostępnionych przez serwis Travelplanet.pl, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie najbardziej obleganych destynacji turystycznych. Wszystkie popularne kierunki można zobaczyć w poniższej galerii zdjęć.

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Tu wyjadą Polacy na wakacje zimą [LISTA].

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Turyści z Polski wybierają Afrykę. Kontynent skutecznie rywalizuje z Azją

Kluczowym wnioskiem płynącym z najnowszych analiz jest niezwykle silna pozycja afrykańskiego rynku. Aż pięć miejsc w pierwszej dziesiątce zajmują państwa z tego kontynentu: Kenia, Tanzania, Wyspy Zielonego Przylądka, Mauritius oraz Gambia. Do niedawna egzotyczny wyjazd w środku zimy kojarzył się polskiemu turyście głównie z azjatyckimi lądami lub rejonem Karaibów, jednak obecnie afrykańskie kurorty stanowią potężną konkurencję.

Ogromne znaczenie dla tego trendu ma dynamiczny rozwój bezpośrednich połączeń czarterowych. W miesiącach zimowych podróżni mogą polecieć do Kenii bez przesiadek z lotnisk w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu. Z kolei loty do Gambii są realizowane z portów w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Taka siatka połączeń sprawia, że odległe kraje stały się znacznie łatwiej dostępne dla klientów korzystających z usług biur podróży.

Gambia nowym turystycznym hitem wśród klientów biur podróży

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym sezonie to właśnie Gambia może okazać się największym turystycznym odkryciem na polskim rynku. To niezwykle urokliwe, a wciąż mało wyeksploatowane miejsce, zapewnia turystom znakomite warunki pogodowe w trakcie trwania naszej zimy. Poniżej zamieszczamy kilka fotografii Gambii.