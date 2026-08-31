Tu Polacy uciekają przed mrozem. Afrykański kraj staje się zimowym hitem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-31 11:05

Jesień i zima nie dla wszystkich oznaczają rezygnację ze słońca i wysokich temperatur. Wielu Polaków właśnie w chłodniejszych miesiącach decyduje się na zagraniczny wyjazd, wybierając kierunki, w których można liczyć na znacznie cieplejszą pogodę. Najnowsze dane Travelplanet.pl pokazują, które kraje cieszą się największym zainteresowaniem w nadchodzącym sezonie.

Wyjazdy egzotyczne w sezonie zimowym. Polacy uciekają przed chłodem

Jesień i zima to doskonały czas na zorganizowanie dalekiej, egzotycznej podróży. W wielu popularnych zakątkach globu panują wówczas znacznie bardziej przyjazne warunki atmosferyczne niż w chłodnej Europie. Zupełnie nie dziwi więc fakt, że zainteresowanie takimi wyjazdami systematycznie rośnie wśród rodzimych turystów.

Jak wynika ze statystyk portalu Travelplanet.pl, liczba rezerwacji zagranicznych wycieczek na sezon 2026/27 jest już zdecydowanie wyższa niż w tym samym okresie minionego roku. Uwagę zwraca fakt, że oprócz standardowo obleganych przez rodaków państw azjatyckich i karaibskich, coraz większym uznaniem zaczynają cieszyć się kierunki afrykańskie. Szczegóły dotyczące konkretnych lokalizacji znajdują się poniżej.

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Gdzie Polacy spędzą zimowy urlop? Lista TOP 10 egzotycznych kierunków

Opierając się na informacjach udostępnionych przez serwis Travelplanet.pl, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie najbardziej obleganych destynacji turystycznych. Wszystkie popularne kierunki można zobaczyć w poniższej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu wyjadą Polacy na wakacje zimą [LISTA].

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Galeria zdjęć 10

Turyści z Polski wybierają Afrykę. Kontynent skutecznie rywalizuje z Azją

Kluczowym wnioskiem płynącym z najnowszych analiz jest niezwykle silna pozycja afrykańskiego rynku. Aż pięć miejsc w pierwszej dziesiątce zajmują państwa z tego kontynentu: Kenia, Tanzania, Wyspy Zielonego Przylądka, Mauritius oraz Gambia. Do niedawna egzotyczny wyjazd w środku zimy kojarzył się polskiemu turyście głównie z azjatyckimi lądami lub rejonem Karaibów, jednak obecnie afrykańskie kurorty stanowią potężną konkurencję.

Ogromne znaczenie dla tego trendu ma dynamiczny rozwój bezpośrednich połączeń czarterowych. W miesiącach zimowych podróżni mogą polecieć do Kenii bez przesiadek z lotnisk w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu. Z kolei loty do Gambii są realizowane z portów w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Taka siatka połączeń sprawia, że odległe kraje stały się znacznie łatwiej dostępne dla klientów korzystających z usług biur podróży.

Gambia nowym turystycznym hitem wśród klientów biur podróży

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym sezonie to właśnie Gambia może okazać się największym turystycznym odkryciem na polskim rynku. To niezwykle urokliwe, a wciąż mało wyeksploatowane miejsce, zapewnia turystom znakomite warunki pogodowe w trakcie trwania naszej zimy. Poniżej zamieszczamy kilka fotografii Gambii.

Gambia
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