Tyle naprawdę można zarobić w Straży Granicznej. Konkretne zarobki, są oferty pracy

Praca w Straży Granicznej. Kto może pełnić służbę?

Przed złożeniem swojej oferty warto pamiętać, że służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Praca w Straży Granicznej. Gdzie aplikować?

Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz jednostek SG w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej.

Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej?

Rekrutacja składa się z dwóch etapów. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Kogo szuka Straż Graniczna?

Straży Graniczna oferuje pracę w wielu dziedzinach. Poszukiwani są m.in. eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni.

Ile zarobisz w Morskim Oddziale Straży Granicznej?

Pracownik MOSG może liczyć na wynagrodzenie w przedziale ok. 3,4-4,9 tys. zł netto. Wysokość zarobków jest uzależniona m.in. od wieku. Najmniej zarabia kursant powyżej 26. roku życia - w ramach służby przygotowawczej otrzymuje on ponad 3 200 zł netto. Najwyższa stawka - niemal 4900 zł netto - przysługuje funkcjonariuszowi w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym), który ma mniej niż 26 lat.Strażnikowi w służbie przygotowawczej przysługuje ponadto m.in. równoważnik pieniędzy za remont mieszkania i zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby do 30 km. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej przewidziano ponadto pomoc finansową na zakup mieszkania lub domu.

Gdzie szukać informacji?

Informacje dotyczące naboru do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej zamieszczone są na stronie internetowej MOSG w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58 524-24-24. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby.

