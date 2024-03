Tyle zebrali w Gdańsku! Jest rekord!

Uczeń leżał z krzyżem na plecach w szkole, inni go biczowali. Szkoła zabiera głos!

Jerzy Owsiak Honorowym Obywatelem Gdańska! "Kocham to miasto, kocham piękny Gdańsk"

"Gdańsk jest szczodry" to hasło wraca do wszystkich, którzy włączyli się w zbiórkę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024. Padł rekord!

Mieszkańcy podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zebrali ponad 2 miliony złotych, bijąc tym samym rekord. Dokładna suma zebranych środków wyniosła 2 004 210,76 zł. Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego finału w Gdańsku zebraliśmy 1 250 000zł. To różnica ponad 750 000 złotych!

- czytamy na gdansk.pl.

Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku funkcjonowało 8 sztabów WOŚP, w których działało łącznie blisko 1500 wolontariuszy. To oni nieustannie mobilizowali społeczność lokalną do wsparcia najbardziej potrzebujących. Rekordowy wynik to także zasługa setek darczyńców, którzy przekazali wyjątkowe przedmioty na aukcje allegro.

Zebrane fundusze przekazane orkiestrze będą przeznaczona na zakup sprzętu wspierający leczenie chorób płuc i ich uszkodzeń i skutków pandemii.

Będą to urządzenia dla diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry, diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy, rehabilitacji — sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.