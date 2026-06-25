Pogoda dla Gdańska: 26-28 czerwca

Nadchodzący weekend w Gdańsku upłynie pod znakiem letniej, gorącej aury. Już od piątku temperatury będą wysokie, a słońca nie zabraknie. Kulminacja ciepła przypadnie na sobotę, kiedy to termometry pokażą najwyższe wartości. Co istotne, przez cały weekend nie prognozuje się żadnych opadów.

Słoneczny i coraz cieplejszy początek weekendu

Piątek, 26 czerwca, będzie zapowiedzią tego, co czeka gdańszczan w kolejnych dniach. Na niebie dominować będzie słońce, a dzień będzie praktycznie bezchmurny. To przełoży się na temperatury, które w najcieplejszym momencie dnia osiągną prawie 28 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie również ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 17 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota z upałem w roli głównej

To właśnie sobota, 27 czerwca, będzie najgorętszym dniem tego weekendu w Gdańsku. Prognozy wskazują na prawdziwy upał – maksymalna temperatura w ciągu dnia poszybuje aż do 32 stopni Celsjusza. Podobnie jak w piątek, na niebie nie pojawią się chmury, co zapewni mnóstwo słońca przez cały dzień. Noc z soboty na niedzielę będzie bardzo ciepła, bo termometry nie wskażą mniej niż 18 stopni. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość około 3 m/s.

Niedziela przyniesie zmianę na niebie

Ostatni dzień weekendu, 28 czerwca, przyniesie niewielką zmianę w pogodzie, choć wciąż będzie bardzo ciepło. Maksymalna temperatura w ciągu dnia obniży się nieznacznie, do około 29 stopni Celsjusza. Co ciekawe, noc z soboty na niedzielę będzie najcieplejszą w trakcie całego weekendu – minimalna temperatura to aż 21 stopni. Największą różnicą w porównaniu do poprzednich dni będzie zachmurzenie. Na niebie pojawią się chmury, które okresami mogą przysłaniać słońce. Wiatr ponownie osłabnie do około 2 m/s, a deszcz nie jest prognozowany.

Jak spędzić taki weekend w Gdańsku?

Słoneczna i upalna pogoda, zwłaszcza w piątek i sobotę, zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To idealne warunki do wypoczynku nad wodą czy w miejskich parkach, gdzie można szukać cienia. Wysokie temperatury sprawią, że popularnością będą się cieszyć wszelkie formy aktywności związane z ochłodą. Z kolei niedziela, z nieco niższą temperaturą i umiarkowanym zachmurzeniem, może być dobrym momentem na dłuższe spacery po mieście czy wizytę w kawiarnianym ogródku bez obaw o palące słońce.

Dane pogodowe: OpenWeather