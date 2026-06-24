Koszmar mieszkańca Tczewa. Dwóch Ukraińców przejęło jego komputer. Ukradli mu oszczędności i wzięli pożyczkę

Przejęli komputer i konto bankowe mieszkańca Tczewa. Mężczyzna stracił 63 tysiące złotych

Do tczewskich policjantów zgłosił się mieszkaniec miasta, który został oszukany przez cyberprzestępców. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca uzyskał zdalny dostęp do jego komputera, a następnie przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym. Oprócz wyprowadzenia pieniędzy z konta, oszuści zaciągnęli również pożyczkę na dane pokrzywdzonego. Środki były następnie wypłacane z bankomatów. Łączna kwota strat przekroczyła 63 tysiące złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z Tczewa. Dzięki analizie materiału dowodowego i działaniom operacyjnym udało się wytypować osoby mogące stać za oszustwem. Trop doprowadził policjantów do dwóch obywateli Ukrainy w wieku 24 i 25 lat, mieszkających w Gdańsku.

- Funkcjonariusze ustalili miejsce ich pobytu, a następnie zatrzymali obu mężczyzn. Podejrzani trafili do policyjnych cel. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym łącznie 18 zarzutów. Dotyczą one między innymi dwóch oszustw oraz wielokrotnych wypłat pieniędzy pochodzących z przestępstwa – komentują funkcjonariusze.

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Jak ustalili śledczy, z konta mieszkańca Tczewa sprawcy wykonali aż 16 wypłat gotówki.

- Każda opiewała na kwotę 4 tysięcy złotych. Policjanci ustalili również, że ci sami mężczyźni mieli dopuścić się oszustwa na terenie Kołobrzegu. Podszywając się pod osoby informujące o konieczności zgłoszenia posiadanej gotówki do urzędu pod groźbą konsekwencji finansowych, doprowadzili pokrzywdzonego do przekazania 22 tysięcy dolarów amerykańskich, co stanowi równowartość około 80 tysięcy złotych – zaznaczają mundurowi.

Wobec 24-latka prokurator zastosował dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Drugi z podejrzanych, decyzją sądu, trafił na dwa miesiące do aresztu tymczasowego.

Śledztwo wciąż trwa. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani nie mają związku z innymi podobnymi przestępstwami na terenie Polski. Niewykluczone, że liczba pokrzywdzonych oraz wysokość strat będą znacznie większe. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia, natomiast za kradzież z włamaniem nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

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