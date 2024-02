i Autor: gdynia.pl

W Gdyni

Urządzenia do street workout'u, wybieg dla psów i mnóstwo zieleni. Mieszkańcy Witamina maja powody do radości

R.K | gdynia.pl 10:33

Na Witominie powstała polana rekreacyjna sprzyjająca integracji lokalnej społeczności. Składają się na nią ścieżki, place zabaw, urządzenia do street workout'u oraz wybieg dla psów. To wszystko zachęca do spacerów, wypoczynku i uprawiania sportu. Polana na Witominie jest trzecim tego typu miejscem, które powstało w ramach rewitalizacji.