Uwaga kierowcy! Niebezpiecznie na drogach w 15 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą w 15 województwach

Jeśli wyruszasz dziś w trasę samochodem, uważaj na drodze! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubuskiego oraz części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Synoptycy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości oraz rodzaju włączonego oświetlenia pojazdów do warunków, bo miejscami widzialność spada nawet poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia IMGW obowiązują od piątkowego wieczoru.

Mgła nad Polską przez cały weekend. W nocy z soboty na niedzielę utrudnienia wrócą

Teraz, po godzinie 10. rano w sobotę utrudnienia związane z mgłą powinny się już kończyć, ale niebawem wrócą. Jak poinformował synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, to nie koniec utrudnień. „W nocy z soboty na niedzielę niemal w całym kraju ponownie prognozowane są silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność do około 100 metrów” – przekazał. Dodał, że na południu Polski mogą pojawić się również słabe opady deszczu, które w niedzielny poranek przesuną się w kierunku Mazowsza i wschodnich regionów kraju. Miejscami drogi mogą być mokre i śliskie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować straty materialne. Choć to najniższy poziom alertu, IMGW przypomina, że warunki na drogach mogą być wyjątkowo trudne, zwłaszcza na terenach niezabudowanych i w rejonach leśnych.

🌤️ Dzień dobry w sobotę!Wschód kraju pod chmurami i z mgłami (widzialność miejscami do 200 m), na zachodzie więcej słońca 🌥️Na południu słabe opady, w Tatrach deszcz ze śniegiem ❄️🌡️ 8–14°C💨 Wiatr słaby, w Sudetach porywy do 80 km/h.#pogoda #sobota #jesień pic.twitter.com/MeNoFgP7Ec— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 8, 2025

