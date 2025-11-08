Uwaga kierowcy! Niebezpiecznie na drogach w 15 województwach

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-11-08 9:41

Wyruszasz w trasę? Uważaj, bo w niemal całej Polsce rano mogą się utrzymywać gęste mgły ograniczające widoczność do około dwustu metrów. W kraju obowiązują wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia właśnie przed gęstą mgłą. Czy w Twoim regionie też może być mgliście? Sprawdź, jakich dokładnie części Polski dotyczą ostrzeżenia meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą w 15 województwach

Jeśli wyruszasz dziś w trasę samochodem, uważaj na drodze! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubuskiego oraz części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Synoptycy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości oraz rodzaju włączonego oświetlenia pojazdów do warunków, bo miejscami widzialność spada nawet poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia IMGW obowiązują od piątkowego wieczoru. 

Mgła nad Polską przez cały weekend. W nocy z soboty na niedzielę utrudnienia wrócą

Teraz, po godzinie 10. rano w sobotę utrudnienia związane z mgłą powinny się już kończyć, ale niebawem wrócą. Jak poinformował synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, to nie koniec utrudnień. „W nocy z soboty na niedzielę niemal w całym kraju ponownie prognozowane są silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność do około 100 metrów” – przekazał. Dodał, że na południu Polski mogą pojawić się również słabe opady deszczu, które w niedzielny poranek przesuną się w kierunku Mazowsza i wschodnich regionów kraju. Miejscami drogi mogą być mokre i śliskie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować straty materialne. Choć to najniższy poziom alertu, IMGW przypomina, że warunki na drogach mogą być wyjątkowo trudne, zwłaszcza na terenach niezabudowanych i w rejonach leśnych.

