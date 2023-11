W ten feralny piątek (20 października 2023 r.) ciało Olusia znalazła jego matka. Wszystko wskazywało na to, że chłopczyk został zamordowany przez 44-letniego Grzegorza Borysa. Rozpoczęła się obława na zawodowego żołnierza. Zamknięte lasy, policjanci z długą bronią, psy tropiące, zaangażowanie znanych detektywów - całe to zamieszanie jak dotąd nie przyniosło spodziewanego efektu. 1 listopada spłynęły do nas tragiczne informacje o śmierci nurka, zaangażowanego w poszukiwania zbiega. Grzegorz Borys nadal się ukrywa, ale w piątek (3 listopada 2023 r.) policjanci i Żandarmeria Wojskowa zawęzili teren poszukiwań. - Decyzja wynika z konkretnych informacji i zabezpieczonych śladów, które policjanci i żandarmi zdobyli i zabezpieczyli w wyniku dotychczasowej pracy nad tą sprawą - czytamy w komunikacie.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Policjanci i wojskowi podjęli decyzję

- Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wraz z dowódcami operacji oraz z Komendantem Żandarmerii Wojskowej zdecydowali o zawężeniu terenu poszukiwań do 2 hektarów. Wyznaczony przez nich teren obejmuje rejon zbiornika wodnego Lepusz, który znajduje się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Policjanci i żandarmi wojskowi zakładają, że w tym miejscu może znajdować się poszukiwany Grzegorz Borys - podali w piątek pomorscy policjanci.

Służby korzystają z nowoczesnego sprzętu. W akcji bierze udział blisko 1000 funkcjonariuszy - policjantów, strażaków i leśników i wojskowych. Śmigłowce z termowizją, drony, psy tropiące i wyszukujące ludzkie zwłoki - wszystko to ma na celu odnalezienie 44-letniego Grzegorza Borysa. Sprawę badają prokuratorzy z Gdańska. Kryminalni zabezpieczyli 15 terabajtów zapisów z kamer monitoringów, które są na bieżąco analizowane. Wszystkie działania, w tym weryfikowanie zgłoszeń od mieszkańców regionu doprowadziły do wyżej wspominanej decyzji.

- Przeszukiwany teren jest skrajnie trudny i niebezpieczny, obfituje w mokradła, grzęzawiska i trudno dostępne miejsca. Mimo sprawdzenia zbiornika przez nurków wojskowych oraz strażaków-nurków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Gdańsk nie zdołano dotrzeć do wszystkich części tego terenu, z tego powodu do jego przeszukiwania będzie wykorzystywany specjalistyczny sprzęt. Aby dokładnie i bezpiecznie przeszukać ten teren trwają konsultacje z ekspertami m.in. z zakresu hydrologii - informują policjanci.

- Teren został wygrodzony i zabezpieczony przez służby na czas akcji przeszukiwania tego miejsca. Prosimy o wyrozumiałość i apelujemy o niewchodzenie na teren poszukiwań oraz stosowanie się do poleceń policjantów i żandarmów - podsumowują funkcjonariusze. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem znajdziecie galerię z akcji poszukiwawczej.