Wielka strata PKP IC. Za wszystkim stoi czeski przewoźnik

Czeski przewoźnik miał przejąć kursy PKP IC. Zrezygnowali na starcie?

RegioJet planował rozpocząć regularne kursy według nowego rozkładu jazdy od 14 grudnia 2025 r., z takimi trasami jak m.in. Warszawa–Poznań, Kraków–Warszawa–Gdynia. Jednak tuż przed startem czeski przewoźnik odwołał wiele zaplanowanych kursów, co wywołało krytykę i formalne postępowanie Urzędu Transportu Kolejowego. W efekcie PKP Intercity wprowadziło swoje pociągi jako zastępcze w miejsce nieuruchomionych usług RegioJet w niektórych relacjach.

PKP Intercity z głębokim zaniepokojeniem i oburzeniem przyjmuje decyzję prywatnego przewoźnika o odwołaniu dużej liczby pociągów na zaledwie kilka dni przed planowanym odjazdem, na które pasażerowie zdążyli już zakupić bilety. Skalę i moment podjęcia tej decyzji należy ocenić jako skrajnie nieodpowiedzialne, a jej bezpośrednie skutki ponoszą pasażerowie, szczególnie w newralgicznym okresie świątecznym - informowała spółka PKP IC, cytuje portal Rynek-kolejowy.pl.

PKP IC poniosło ogromne straty. Wszczęto postępowanie administracyjne

W wyniku całej sytuacji związanej z czeskim przewoźnikiem i odwołaniem przez niego przejazdów, PKP IC szacuje utracone przychody na około 2 miliony złotych. Co ciekawe, polski przewoźnik już w przeszłości ostrzegał przed wprowadzaniem do rozkładu jazdy "nieznanych" spółek.

PKP Intercity już wcześniej ostrzegało, że taki sposób konstruowania rozkładu jazdy niesie realne ryzyko wycofania się niedoświadczonych przewoźników i pozostawienia pasażerów bez możliwości przejazdu. Dziś to ryzyko, przed którym konsekwentnie przestrzegaliśmy, w pełni się zmaterializowało [...] - stwierdza PKP Intercity, cytuje portal rynek-kolejowy.pl.

Pociągi wróciły do Ciechocinka

Czym jest RegioJet?

RegioJet to prywatny przewoźnik kolejowy i autobusowy z Czech, który działa w kilku krajach Europy Środkowej, w tym m.in. w Czechach, na Słowacji, w Austrii i na Węgrzech. Firma została założona w 2009 roku i od lat jest konkurencją dla państwowych kolei w Czechach. Przewoźnik stawia na niskie ceny i wysoki standard - w pociągach oferuje m.in. darmowe Wi-Fi, kawę, wodę, prasę, gniazdka przy siedzeniach. RegioJet od kilku lat zapowiadało wejście na polski rynek kolejowy jako prywatny konkurent PKP Intercity, lecz gdy miało już do tego dojść, nie wszystko poszło po ich myśli.