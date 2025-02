Wielki pożar zabytkowej hali w Gdańsku. Strażak mówi o przełomie

Nowy komunikat strażaków na temat wielkiego pożaru hali w Gdańsku! "Aktualnie trwa akcja dogaszania pogorzeliska"

Ten wielki pożar był wczoraj, 5 lutego tematem numer jeden w polskich mediach. Z Gdańska wczesnym popołudniem napłynęły dramatyczne wiadomości. Zapaliła się zabytkowa hala dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Miejskiego na Przeróbce. Od dawna nie naprawia się tam już pociągów, za to teren wynajmowało wiele firm na magazyny czy zakłady usługowe. Szybko okazało się, że objęta ogniem jest między innymi część wynajmowana przez CityBike Global, hiszpańskiego operatora systemu rowerów miejskich MEVO. W hali znajdowało się około 1500 rowerów i baterii do nich, co znacznie utrudniało akcję gaśniczą i powodowało zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Rozsyłano Alerty RCB, prosząc ludzi o nie zbliżanie się do hali na odległość mniejszą niż kilometr i pozamykanie okien w domach czy firmach. Zdjęcia pożaru przerażały. Na szczęście nikt nie zginął, jednak straty są ogromne, a te związane ze zniszczeniem zabytku techniki, jakim była hala, wręcz niemożliwe do oszacowania.

"Trwa nadzór nad pogorzeliskiem i dogaszanie zarzewi ognia, które się pojawiają". Już dziś oględziny miejsca dramatu

Teraz pojawił się wreszcie jakiś komunikat, który w tym ogromie nieszczęścia można jednak uznać za światełko w tunelu. Bo według strażaków sytuacja pożarowa jest opanowana. "Pożar kompleksu hal w Gdańsku został zlokalizowany! Aktualnie trwa akcja dogaszania pogorzeliska. Dziękujemy strażakom za poświęcenie i zaangażowanie na miejscu akcji!" - napisała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna. Już na dziś, 6 lutego zaplanowano wejście strażaków do środka i przeszukiwania pogorzeliska. "Trwa nadzór nad pogorzeliskiem i dogaszanie zarzewi ognia, które się pojawiają" - dodał p.o. rzecznika prasowego Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. Michał Swobodziński. "W środę po godz. 21.20 ustaliliśmy lokalizację pożaru. Po północy nastąpiło przegrupowanie sił i środków na miejscu zdarzenia, część jednostek została odesłana" - dodał. PKW PSP informuje również, że spaleniu uległo ok. 10 tys. mkw dachu hali mającej około 25 tysięcy metrów kwadratowych. Przyczyny pożaru ustali policja i biegły z zakresu pożarnictwa.

