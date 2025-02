Wielka chmura czarnego dymu w Gdańsku. Potężny pożar zabytkowej hali. Mamy zdjęcia i nagranie

Zabójstwo w Gdańsku. Znajomi pana Józefa nie mogą w to uwierzyć. "Wspaniały, pogodny człowiek"

Gdańsk: Pożar zabytkowej hali na Przeróbce

Pożar wybuchł przed godziną 13:30. Do akcji ruszyli strażacy i ratownicy. - Rozpoczęła się akcja gaśnicza. Na razie nie są znane powody pożaru, ani skala strat i ewentualnych poszkodowanych wśród ludzi. Ogień rozprzestrzenia się gwałtownie. Hala służy do celów usługowych i magazynowych dla kilku firm - czytamy w głównym serwisie Gdańska. W mediach społecznościowych pojawił się film, związany ze zdarzeniem. Zamieszczamy go pod tekstem.

PAP podaje, że służby zostały poinformowane o pożarze w środę po godz. 13. Oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej bryg. Jacek Jakóbczyk przekazał, że na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej. - Pożar hali jest rozwinięty, wydostaje się przez dach budynku - relacjonował. Przed przyjazdem służb z budynku ewakuowało się ok. 60 osób. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

To w tej hali wybuchł pożar

Władze Gdańska podają, że chodzi o zlokalizowane przy ul. Siennickiej warsztaty kolejowe ZNTK. Powstały one w latach 1910-1920, a w 2002 roku zostały wpisane do rejestru zabytków. Ochronie podlegają hale napraw lokomotyw i wagonów, kuźnie, wieża ciśnień, kotłownia, portiernia, budynek dyrekcji, stołówka, sklep zakładowy oraz mur z bramami i kioskiem.

Zakłady powstały jako Eisenbahn-Hauptwerkstatt Danzig-Troyl (Główny Warsztat Kolejowy Gdańsk-Trojan), w skrócie: EHW Danzig-Troyl. Posiadały wówczas największe na Pomorzu Gdańskim hale przemysłowe: hala napraw wagonów ma rozmiary 251×103 m, zaś napraw lokomotyw ok. 166×102 m.

Galeria ze zdjęciami: Potężny pożar zabytkowej hali w Gdańsku