Czy Wigilia będzie wolna? Sejm zadecydował

Wigilia to dla wielu Polaków magiczny czas w roku, gdy przy jednym stole spotykamy się z najbliższymi. Nic więc dziwnego, że mało kto chce wówczas pracować. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że od 2025 roku 24 grudnia będzie ustawowo dniem wolnym od pracy! Ową decyzję przypieczętowali w środę 27 listopada 2024 roku posłowie podczas posiedzenia Sejmu. To jednak nie koniec! Okazuje się, że w środę Sejm zdecydował także, iż w 2025 roku aż trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Ta kwestia nie spodobała się każdemu.

Wolna Wigilia 2025. Nowe zmiany nie spodobały się biskupom

Obecnie w grudniu mamy dwie niedziele handlowe, lecz w związku ze zmianami, które zaszły 27 listopada na posiedzeniu Sejmu, już od 2025 roku, takowych niedziel będzie więcej - trzy. Ta kwestia spodobała się wielu przedsiębiorcom oraz społeczeństwu, lecz pojawiło się także niezadowolenie. Niezbyt przychylnie na tę sprawę popatrzyli biskupi, którzy uważają, że wolna Wigilia to świetny pomysł, ale trzy niedziele handlowe to za dużo, bowiem wierni nie będą mieli czasu na przeżywanie adwentu.

Adwent przekształci się teraz bardziej w okres komercyjny, aniżeli w czas duchowego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego - mówił Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak, cytuje portal wiadomosci.wp.pl.

Co ciekawe, owej opinii nie powiela każdy, np. prof. Jan Klimek twierdzi, że podjęte w ostatnich dniach decyzję są dobrym rozwiązaniem dla każdej ze stron.

Na wolną Wigilię jako ZRP zgadzamy się pod pewnymi warunkami. Na pewno dodatkowa niedziela handlowa zrekompensuje mikroprzedsiębiorcom i rzemieślnikom straty, jakie wynikną z dłuższego świętowania. W handlowe niedziele, które poprzedzają święta, obrót wrasta parokrotnie. Wiele zakładów rzemieślniczych jest przecież zlokalizowanych w galeriach handlowych. To ci rzemieślnicy, z uwagi na liczbę ludzi jaka przewija się przez centra handlowe, zarabiają najwięcej - nie ci, którzy mają punkty przy ulicy - stwierdził prof. Jan Klimek, cytuje portal goniec.pl.

