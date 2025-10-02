Wrocław ma krasnoludki, Gdańsk ma lwy. Figurka lwa prawnika pojawiła się na kampusie UG

Lew Hewelion ubrany w togę, zastygły w pospiesznym kroku, z rozwianym loczkiem na czubku głowy i teczką z ważnymi dokumentami od 1 października 2025 wita zmierzających w stronę wejścia do budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość odsłonięcia figurki gdańskiego Heweliona na kampusie UG towarzyszyła wydziałowej inauguracji roku akademickiego, uczestniczyła w niej więc cała rada wydziału, w uroczystych togach i goście oficjalnego rozpoczęcia kolejnego roku nauki.

Hewelion prawnik to już osiemnasta figurka szlaku zainicjowanego przez Gdańską Organizację Turystyczną, jak podkreślano, kampus znajduje się na jego trasie, łącząc Heweliona z zoo i tego wylegującego się na leżaku w pobliskim biurowcu Olivia Star, z liczną ich grupą w centrum Gdańska.

Rzeźba z jednej strony to dynamiczne dzieło sztuki oddające charakter pracy prawnika: tempo, wielość obowiązków, a jednocześnie konsekwentne dążenie do celu. Z drugiej strony nasz Hewelion symbolizuje współpracę wielu środowisk i instytucji, bo powstał dzięki zaangażowaniu adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników i rzeczników patentowych

- mówi dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i dalej tłumaczy symbolikę bajkowego lewka na kampusie uczelni.

To, że lew biegnie w stronę wejścia, to nie przypadek. To nawiązanie do idei uczenia się przez całe życie i do naszej bogatej oferty programowej studiów podyplomowych i nowych kierunków studiów. W tym roku nowością jest prawo sportowe, a wkrótce pojawią się też kierunki związane z prawem mediów i przemysłu rozrywkowego.

Dziekan z prawniczą precyzją zaznaczył jeszcze, że Hewelion “biegnie na wydział” także, żeby się wiedzą dzielić:

„Bo wydział prawa nie może kształcić tylko w zakresie suchej litery prawa. Prawnicy praktycy dzielą się u nas swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. I tak powinno nauczać się prawa - w interakcji teoretycznej i praktycznej.”

Autorem projektu i odlewu rzeźby Heweliona Prawnika (jak i wszystkich innych) jest Tomasz Radziewicz, który “współprzecinał” symboliczną wstęgę przy odsłonięciu figurki.

Od początku projektowałem Heweliona nie jako realistycznego lwa z wielką grzywą, lecz bardziej jako postać bajkową, dla młodych ludzi. Taka jest też postać Heweliona Prawnika, mam nadzieję, że uczelnia nie poprzestanie na jednym lwie. Może niebawem powstanie jakiś lewek historyk, albo filozof? Mam już mnóstwo pomysłów

- zachęcał artysta.

Na razie Hewelion z kampusu UG nosi roboczo imię "Prawnik", ale dziekan Zalewski planuje ogłosić na wydziale konkurs na imię dla figurki.

